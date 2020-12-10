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Tele2 запустил тариф для любителей кино

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Tele2, российский оператор мобильной связи, обновил линейку тарифных планов и запустил новое предложение, ранее доступное только в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь подключиться к «Везде онлайн» могут жители 29 регионов. Новый тариф без дополнительных плат включает мультимедийный сервис Wink, который позволит смотреть более 20 тыс. фильмов, сериалов и 100 телевизионных каналов.

Tele2 продолжает предлагать своим клиентам актуальные и выгодные тарифные планы. Оператор поддерживает стиль жизни своих абонентов и, проанализировав предпочтения пользователей, обновляет тарифную линейку для новых подключений и переходов.

Помимо уже привычных тарифных планов, Tele2 запускает новое предложение в 29 регионах России. Теперь абонентам доступен «Везде онлайн», который включает доступ к онлайн-кинотеатру Wink без дополнительной платы. Тариф ориентирован на активных пользователей видеоплатформ с высокой потребностью в дата-трафике. Новое предложение Tele2 сочетает оптимальный пакет и доступ к коллекции фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента Wink на любой вкус.

Онлайн-кинотеатр доступен новым клиентам оператора, а также действующим абонентам при переходе на «Везде онлайн». Смотреть контент можно на любых экранах: на домашних телевизорах (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфонах, планшетах (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), а также ноутбуках и персональных компьютерах (с помощью интернет-портала). Для одновременного просмотра можно подключить до пяти устройств, в том числе и по сети Wi-Fi.

Тариф включает 40 ГБ мобильного интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и в зависимости от региона до 700 минут для звонков на номера других операторов по всей стране. Активные интернет-пользователи смогут свободно общаться в социальных сетях и мессенджерах, не расходуя включенный в тариф трафик. В пакет входит безлимитный доступ к Telegram, Whatsapp, Viber, «Тамтам», а также к Instagram, Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассникам». Узнать о тарифе подробнее можно в личном кабинете на сайте домашнего региона или в приложении «Мой Tele2».

Новый тариф доступен в Москве и Санкт-Петербурге, Волгограде, Калуге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Салехарде, Тюмени, Ханты-Мансийске, Белгороде, Брянске, Владимире, Красноярске, Курске, Орле, Смоленске, Сыктывкаре, Тамбове, Томске, Туле, Улан-Удэ, Воронеже, Иркутске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Барнауле, Владивостоке, Оренбурге и на Сахалине.

Ключевые преимущества линейки остаются неизменными – абоненты могут подключить сформированное предложение или настроить тариф под себя, выбрав необходимое количество минут, SMS, гигабайтов и дополнительные услуги. Так, в конструкторе тарифа обновилось пакетное подключение безлимита на несколько мессенджеров сразу. Теперь помимо Whatsapp, Viber, «Тамтам», в пакет также включены Telegram и Discord. Стоимость услуги составляет 30 руб. в месяц. При этом пользователь по-прежнему может подключить безлимит отдельно только на необходимый мессенджер.

Также в конструкторе тарифа абонент может добавить дополнительные услуги, соответствующие его интересам. Например, сервис «Wink трансформер», где абоненту предлагается выбрать любые пять из 12 тематических подборок, куда входит мировое и отечественное кино, сериалы, спорт и музыка, детский контент. Кроме того, можно добавить безлимит на Youtube, Tele2 TV, Amediateka и «Сберзвук». Среди новых настроек – возможность включить в тариф подписку на киберспортивный портал Cyberhero, сервис «Личный тренер», который подберет программу тренировок и индивидуальную систему питания, а также «Спортивный портал», где предлагаются билеты на матчи и трансляции.

Как и раньше, пакетные тарифы включают ряд бесплатных преимуществ. Не использованные в текущем месяце остатки минут и гигабайтов переносятся на следующий расчетный период. Кроме того, пользователь может купить или продать минуты и гигабайты на площадке «Маркет Tele2», а также поделиться интернет-трафиком с любым другим абонентом пакетных тарифов Tele2 в России. Кроме того, в поездках по стране клиент использует свой текущий тариф без доплат. На линейке «Мой Tele2» действует защита от нежелательных подписок.

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