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На подмосковной площадке «Руднево» началось производство конденсаторов

Столичное предприятие смонтировало и запустило первую очередь производства по изготовлению конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». В четвертом квартале этого года компания планирует выйти на полную производственную мощность. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«В начале июля 2023 г. компания «Ньюкон энерджи» организовала производство на площадке «Руднево» особой экономической зоны столицы и успела выпустить свыше 20 тыс. конденсаторов. Инвестиции компании составят более 350 млн руб. до конца 2025 г. Сегодня на предприятии создано 80 рабочих мест. По мере выхода на полные производственные мощности, который запланирован на IV квартал 2023 г., дополнительно появится еще не менее 30 рабочих мест», – сказал Владислав Овчинский.

Компания была основана в 2000 г., а в 2023 г. она расположилась в пятом корпусе на площадке «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва». Благодаря современным производственным мощностям и технологическим разработкам на предприятии проектируют и производят отечественные конденсаторы.

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«На площадке «Руднево» ОЭЗ столицы компания разрабатывает и серийно выпускает широкую линейку конденсаторов с использованием в их составе металлизированной полипропиленовой пленки и полимерного компаунда. Предприятие обладает собственными технологическими разработками в области конденсаторостроения, а его специалисты проводят научные исследования в этом направлении», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Общая площадь производства компании, локализованного на площадке «Руднево», составляет около 5,6 тыс. квадратных метров. Конденсаторы применяются в светотехнической продукции, силовой электронике, в пусковых устройствах и для компенсации реактивной мощности. В ближайшее время на предприятии планируют наладить выпуск электронных компонентов, применяющихся в зеленых технологиях, таких как электромобили, солнечная и ветровая генерация.

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