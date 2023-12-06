Для стриминга и не только: в ассортименте Bloody появились проводные микрофоны

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, расширил ассортимент предлагаемых товаров проводными микрофонами. Модель GM50 Pro поддерживает четыре направленности, подходит для самых разных ситуаций. Антивибрационное крепление «паук» предотвращает попадание на запись посторонних шумов. Новинка доступна в двух цветах: белом и черном. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Конденсаторный микрофон поддерживает частотный диапазон 20 Гц - 20 кГц, чувствительность составляет -37 ± 3 дБ, импеданс – 2.2 кОм. Модель справляется с записью голоса, подойдет для проведения стримов. Максимальный уровень звукового давления 110 дБА позволяет использовать микрофон для музыкальной практики. Девайс выдает чистый звук, соотношение сигнал/шум составляет 95 дБ.

GM50 Pro

Микрофон дает возможность самостоятельно выбирать диаграмму направленности, что значительно расширяет его область применения. «Стерео» подойдет для записи вокальных инструментов, для конференц-звонков лучше выбрать всенаправленный режим, а кардиоидный можно использовать для подкастов, стриминга и озвучивания видео. Для записи интервью предусмотрен двунаправленный режим. Настройка производится при помощи удобного контроллера, расположенного на самом микрофоне. Также доступны регулировка громкости и отключение девайса.

Антивибрационный шокмаунт изолирует микрофон, защищая его от ударов, вибраций и низкочастотных шумов другого оборудования. Универсальный адаптер совместим с большинством микрофонных стоек и штативов. GM50 Pro можно вращать на 360 градусов. Для подключения используются 2,5-метровый кабель USB Type-C, также имеется аудиовход AUX 3,5 мм stereo jack. Модель впишется в геймерский сетап за счет восьми эффектов RGB подсветки.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody В 2019 г. свет увидела и новая линейка фисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Merlion – российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 260 тыс. кв. метров. В портфеле компании Merlion 2400 брендов и более 200 тыс. позиций ассортимента. Компания активно развивает свой портфель российских ИТ-брендов и сотрудничает с более чем 100 отечественными производителями.