Новый микрофон от Creative

Creative Technology объявила о выпуске Creative Live! Mic M3, USB-микрофона с функцией plug-and-play, который позволяет пользователям записывать и звучать профессионально во стриминга, игр или конференций. Он поддерживает кардиоидные и всенаправленные диаграммы направленности микрофона, качество записи студийного уровня и мониторинг в реальном времени, что делает его идеальным универсальным решением для создания контента или общения.

Creative Live! Mic M3 предлагает пользователям большую гибкость в различных сценариях использования, поскольку в него интегрировано два 14-миллиметровых конденсаторных капсюля для двух типов полярности, кардиоидной и всенаправленной, которые можно легко переключать с помощью ручки управления. Кардиоидный паттерн лучше всего подходит для записи одного человека, например для стриминга, поскольку это режим с фронтальной фокусировкой, и его лучше всего использовать для захвата звуков, издаваемых непосредственно перед микрофоном. С другой стороны, шаблон Omni — это универсальный режим, который лучше подходит для захвата звуков одинаково со всех сторон и отлично подходит для использования с группами, например, для записи подкаста с двумя или тремя ведущими.

Creative Live! Mic M3

Creative Live! поддерживает запись с высоким качеством до 24 бит / 96 кГц. Mic M3 предлагает более высокую четкость записи, чтобы добавить изюминку звука в прямые трансляции пользователя, подкасты, конференц-звонки или даже просто повседневные разговоры. Кроме того, микрофон также оснащен специальной кнопкой отключения звука и функцией мониторинга микрофона в реальном времени, что позволяет пользователям легко вносить изменения на ходу.

Creative Live! оснащен встроенным портом для наушников, съемным поп-фильтром и регулируемой настольной подставкой. Mic M3 служит идеальным микрофоном для начинающих создателей контента и даже для тех, кто работает дома.

Creative Live! Mic M3 будет доступен в России в ближайшее время по цене 4990 руб.