Blue Microphones представила в России USB-микрофон Yeti. Цена. Фото

Blue Microphones официально объявила о запуске своего USB-микрофона премиум-класса Yeti для стриминга игр и записи подкастов на российском рынке. Yeti, конденсаторный USB-микрофон, оборудован трехкапсульной системой, которая обеспечивает высокое качество звука. Также микрофон поддерживает четыре режима захвата звука, не требует установки дополнительного ПО для работы с Mac и ПК, а его настраиваемая подставка и встроенные элементы управления звуком позволяют подготовиться к записи практически мгновенно. В Yeti качество звука Blue и простота использования объединились, чтобы помочь создателям контента поделиться своими историями и сотворить нечто совершенно новое.

«Вот уже 25 лет Blue дает новые возможности создателям контента, выпуская свои линейки профессиональных микрофонов, — отметила Полина Анохина, глава российского представительства Logitech. — Продукты Blue выбирают звукорежиссеры для записи известных исполнителей, включая Дэвида Боуи и Леди Гага. С USB-микрофоном Yeti и российские авторы смогут записывать звук легендарного качества Blue для своих летсплеев и стримов, видео на YouTube и подкастов».

Yeti— это профессиональный USB-микрофон с полным набором функций, которые позволят записать звук отличного качества для любого проекта пользователя.

Уникальная трехкапсульная конструкция: чтобы добиться звука превосходного качества в любой ситуации в конструкции Yeti используется трехкапсульная технология собственной разработки.

Микрофон Blue Yeti

Четыре режима захвата звука: в Yeti доступно несколько режимов работы для различных ситуаций — кардиоидный для трансляций и записи вокала, двунаправленный для интервью, всенаправленный для групповых записей и стереорежим для ASMR и других видов аудио с эффектом присутствия.

Встроенные элементы управления: при помощи этих элементов пользователь сможет управлять громкостью наушников, выбором режима захвата звука и его отключением, а также уровнем усиления, чтобы быстро изменять настройки прямо во время записи или стрима.

Возможность регулировки положения: встроенная подставка позволяет создателям контента менять положение микрофона, направляя его в сторону источника звука для лучшего качества записи.

Не требует дополнительного ПО при работе с ПК и Mac: вы можете начинать запись сразу после подключения микрофона к системе.

Yeti также совместим с подставкой для микрофона премиум-класса Compass и амортизатором Radius III. Благодаря встроенным в корпус пружинам Compass изменяет свое положение плавно и бесшумно, а возможность незаметного размещения кабелей придает рабочему месту пользователя стильный и аккуратный вид. Амортизатор Radius III изолирует USB-микрофон Yeti от посторонних вибраций, обеспечивая чистую запись без «лишних» звуков.

«Мы рады представить микрофон Yeti на российском рынке, — отметил Адам Кастильо (Adam Castillo), руководитель отдела маркетинга Blue Microphones. — Yeti уже стал звездой тысяч видеороликов на YouTube, и миллионы создателей контента по всему миру доверяют ему заботу о качественной записи звука. Теперь, с появлением Yeti в России, Blue готова помочь и отечественным стримерам зазвучать по-новому благодаря нашим простым в освоении и удобным решениям».

USB-микрофон Yeti уже доступен в продаже в России по рекомендованной розничной цене 12490 руб.