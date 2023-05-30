Новые полностью беспроводные наушники по демократичной цене от российского производителя электроники - бренда BQ

Бренд BQ представил на рынок новые полностью беспроводные наушники – модель BHS-07. Это первые наушники бренда с функцией беспроводной зарядки. Цена гарнитуры на старте продаж – 1290 руб. Об этом CNews сообщили представители BQ.

Наушники BQ BHS-07 синхронизируются со всеми устройствами как на базе Android, так и iOS по беспроводному протоколу Bluetooth 5.0, который обеспечивает стабильное сопряжение на расстоянии до 10 метров. Подключение происходит одним касанием: после первого сопряжения достаточно будет открыть футляр и наушники моментально подключатся к устройству.

Наушники BQ BHS-07 обеспечивают хорошее качество звука без лишнего давления на уши даже при длительном использовании. Гарнитура подходит не только для разговоров, но и для прослушивания музыки с высоким битрейтом.

BQ BHS-07

Гарнитура BQ BHS-07 позволяет отвечать или отклонять входящие вызовы, не доставая телефон из кармана, а также осуществлять набор номера голосовой командой. При необходимости вместо голоса можно воспользоваться функцией сенсорного управления – высокочувствительный датчик сразу отреагирует на касание для управления вызовами, громкостью или музыкой.

Емкость батареи каждого из наушников – 28 мАч, что позволит использовать устройство в активном режиме разговора до 3,5 часов, а в режиме прослушивания контента до 4 часов. Полное время зарядки гарнитуры – 1,5 часа. Кейс гарнитуры заряжается как от кабеля, так и беспроводной зарядки стандарта Qi.

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Модель BQ BHS-07 представлена в двух цветах: белом и черном корпусе и доступна к покупке с 25 мая 2023 г. в интернет-магазине бренда BQ, а также на всех маркетплейсах и в магазинах партнеров.

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Компания «Новая линия» – российский производителей бытовой техники и электроники, выпускающий продукцию под собственным брендом BQ с 2013 г. Линейка бренда представлена бытовой техникой для кухни и дома, персонального ухода, функциональными смартфонами, телевизорами, планшетами и мобильными телефонами. Техника бренда BQ представлена во всех крупных сетевых магазинах электроники на территории России и стран СНГ, а также в собственном интернет-магазине и на маркетплейсах. Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляется в более чем 250 точках технической поддержки клиентов.