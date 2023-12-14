Геймерские гарнитуры G260 и G260p от Bloody

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новые модели игровой гарнитуры: G260 и G260p. Наушники с высокоточными динамиками и эргономичной конструкцией созданы специально для игровых баталий и комфортного прослушивания музыки. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

50-миллиметровые драйверы дополнены неодимовыми магнитами. Частотный диапазон находится в пределах 20 Гц - 20 кГц, импеданс – 16 Ом. В G260 используется звуковая карта с поддержкой виртуального объемного звука 7.1, помогающего точно отслеживать перемещения своих противников в игре. Чувствительность наушников достигает 105 дБ. G260p воспроизводит двухканальный стереозвук. Чувствительность составляет 100 дБ.

Все представленные гарнитуры дополнены вращающимся однонаправленным микрофоном, чтобы всегда оставаться на связи с товарищами по команде. Микрофон работает в диапазоне 100 Гц - 10 кГц с чувствительностью -42 дБ. Шумоподавление маскирует фоновые звуки для комфортного общения.

Геймерские гарнитуры G260 и G260p от Bloody

На двухметровом кабеле расположен удобный контроллер, позволяющий управлять микрофоном и регулировать громкость звука. У G260p в комплекте предусмотрен 15-сантиметровый кабель-удлинитель для ПК. G260 в качестве интерфейса подключения использует USB, G260p – 3,5 мм для аудио и USB для подсветки.

Обе модели выделяются эргономичной конструкцией, благодаря которой длительные игровые сессии в наушниках не вызывают дискомфорта. Оголовье с мягкой накладкой из сетчатой ткани регулируется благодаря встроенному металлическому каркасу. Угол наклона чаш также регулируется, что дает возможность подобрать оптимальную посадку. 3D-амбушюры, как и накладка на оголовье, покрыты дышащей сетчатой тканью.

Корпус G260 выполнен в черном цвете, G260p – в черном, либо в сочетании белый/черный. Есть RGB-подсветка.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России

Merlion – российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения.

Партнерская сеть Merlion насчитывает 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 260 тыс. кв. м. В портфеле компании Merlion 2400 брендов и более 200 тыс. позиций ассортимента. Компания развивает свой портфель российских ИТ-брендов и сотрудничает с более чем 100 отечественными производителями.