Astro Gaming возвращает игровые гарнитуры в Россию

Бренд Astro Gaming заново представил российскому рынку четыре модели полноразмерных геймерских гарнитур. Среди новинок есть как проводные, так и беспроводные решения для игровых консолей и ПК, которые подойдут геймерам любого уровня. Устройства доступны в России с ноября 2021 г.

Гарнитура Astro A10

Прочное металлическое оголовье со специальным прорезиненным покрытием выдержит любые нагрузки и сведет к минимуму давление на голову пользователя. Кабель гарнитуры сделан съемным для удобства переноски или замены, а для амбушюр используется сочетание мягкой ткани и легких и гибких вставок. Благодаря подключению через разъем 3,5 мм Astro A10 совместима с любыми игровыми платформами, будь то консоли, ПК или даже мобильные устройства.

За звук в этой модели отвечают 40-мм неодимовые драйверы и технология Astro Audio. Звучание разрабатывалось совместно с профессиональными геймерами и разработчиками 6-мм однонаправленный микрофон гарнитуры легко можно включить или выключить благодаря функции Flip-to-mute (переверни, чтобы отключить звук), а встроенный в кабель пульт поможет быстро изменить настройки громкости.

Беспроводная гарнитура Astro A20 Gen 2

Беспроводная гарнитура A20 понравится пользователям, которые устали от большого количества кабелей. Новинка поставляется в двух версиях: совместимая с PlayStation и с Xbox (обе версии совместимы с ПК и Mac). Устройство подключается к системе по надежному каналу 2,4 ГГц и отличается высокой дальностью приема — до 15 метров. Встроенный аккумулятор Astro A20 обеспечивает до 15 часов работы от одного заряда и после 10 минут простоя гарнитура автоматически отключается.

Помимо технологии Astro Audio V2 Astro A20 может похвастаться мощными 40-мм неодимовыми драйверами. Также гарнитура оборудована удобным микрофоном с функцией Flip-to-mute.

Беспроводная гарнитура Astro A40 + MixAmp Pro TR

Astro A40TR — профессиональная игровая гарнитура для ПК, а также Mac и современных консолей. Микрофон можно подключить как к левому, так и к правому наушнику.

Astro A40

Как и остальные модели линейки, Astro A40TR оборудована мощными 40-мм неодимовыми драйверами. Гарнитура совместима с наборами для модификации Astro A40TR Mod Kit, поставляемыми отдельно.

Гарнитура Astro A40 TR изготовлена из материалов премиум-класса и оснащена съемным микрофоном.

В комплект также входит Astro MixAmp Pro TR, который является сердцем технологии Astro Audio V2. Помимо поддержки Dolby Digital Surround Sound он обеспечивает отсутствие задержек и помех в игровом звуке и голосовой связи с гарнитурой A40 TR. Интуитивно понятные элементы управления позволят игроку настраивать баланс громкости между игрой и голосовой связью, регулировать общую громкость и выбирать одну из четырех различных настроек эквалайзера. Для киберспортивных мероприятий в MixAmp Pro предусмотрено цифровое последовательное подключение, позволяющее подключать несколько TR MixAmp Pro друг к другу для командной игры.

MixAmp Pro TR — это также мощный игровой аудиоинструмент для профессиональных стримеров, который дает возможность работать с множеством входов и выходов с минимальными задержками и помехами. Бесплатное программное обеспечение Astro Command Center позволяет детально настроить параметры звука для каждого входного и выходного канал MixAmp Pro TR, чтобы добиться максимально над общей картиной.

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Гарнитура A40 TR также будет доступна как отдельный продукт (без MixAmp). В этой версии она поставляется с дополнительным кабелем-разветвителем для ПК, чтобы обеспечить полную совместимость с любыми игровыми устройствами.

Беспроводная гарнитура Astro A50 + док-станция

Флагманская модель линейки — это беспроводная игровая гарнитура с док-станцией для зарядки и подключения к системе. Как и другие модели линейки, Astro A50 выпускается в версии совместимой с игровыми консолями Xbox или PlayStation, и обе версии также поддерживают работу с ПК и Mac. Между игровыми сессиями гарнитура легко устанавливается на док-станцию для зарядки встроенного аккумулятора, ресурса которого хватает на 15 часов непрерывного воспроизведения звука. Эта модель также оборудована 40-мм неодимовыми драйверами, настроенными специально для игр благодаря Astro Audio V2, и однонаправленным высокочувствительным микрофоном с функцией отключения при поднятии.

В гарнитуре также предусмотрены элементы управления Dolby Audio, балансом Game / Voice, а также регулировка громкости и сохраняемые настройки эквалайзера. Радиус беспроводной связи между гарнитурой и док-станцией станцией составляет 15 метров. Как и в случае с MixAmp, звук можно полностью персонализировать с помощью бесплатного программного обеспечения ASTRO Command Center.

Цена и наличие

Игровые гарнитуры ASTRO Gaming уже доступны на российском рынке. Рекомендованные цены на новинки составляют:

●A10 — 6490 руб.;

●A20 — 13490 руб.;

●A40TR — 14990 руб.;

●Mixamp — 28490 руб.;

●A50 — 31990 руб.