Новинки Bloody: игровые гарнитуры G330p и J200S

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил две игровые гарнитуры: G330p и J200S. Модели оснащены мягким адаптивным оголовьем и стереозвуком 2.0.

Обе модели комплектуются 50-миллиметровыми драйверами. Лазерная обработка мембраны обеспечивает четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажения. Чувствительность наушников составляет 100 дБ, а импеданс 16 Ом. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Гарнитуры комплектуются однонаправленным микрофоном с функцией шумоподавления, которая эффективно снижает нежелательный фоновый шум и позволяет собеседникам отчетливо слышать голос пользователя. Чувствительность микрофона составляет -44 дБ. Для создания игрового настроения и атмосферы предусмотрена семицветная круговая подсветка.

Игровые гарнитуры Bloody G330p и J200S

Благодаря конструкции и гибкому мягкому оголовью Bloody G330p удобно сидит на голове в течение всего дня. Для лучшего комфорта пользователя гарнитура оснащена большими эргономичными амбушюрами из экокожи. Чаши имеют регулируемый угол, поэтому наушники плотно садятся на уши. Модель оснащена контроллером с кнопкой включения/выключения микрофона и колесиком регулировки громкости.

Bloody J200S оснащены адаптивным оголовьем из экокожи, подстраивающееся под голову пользователя, а легкий вес наушников позволяет пользоваться ими в течение долгого времени. Большие эргономичные амбушюры из мягкой экокожи обеспечивают максимальный комфорт при длительном ношении и хороший эффект шумоизоляции.

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Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.