«Связной» запустил trade-in на беспроводные наушники

Компания «Связной» запустила trade-in на беспроводные наушники. Акция будет доступна во всех магазинах ритейлера по всей России.

Чтобы воспользоваться услугой, покупателю необходимо прийти в магазин «Связной» и предоставить фотографию своих старых наушников любой модели. В рамках акции клиент может получить скидку до 20% на покупку беспроводных наушников от Samsung, Huawei и JBL. Например, можно приобрести наушники JBL Live 650BT за 6768 руб. вместо 8460 руб.

В компании прогнозируют, что новая акция будет востребована у покупателей, и позволит держателям старых устройств приобрести современные модели по доступной цене.

По данным «Связного», беспроводные наушники пользуются высокой популярностью в России. Так, по итогам первого полугодия 2020 г. российские потребители приобрели 3,7 млн беспроводных наушников на общую сумму 10,5 млрд руб., что больше в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. на 52% в натуральном и денежном выражениях.