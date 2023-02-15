«Мегафон»: беспроводные наушники стали самым популярным подарком к 14 февраля

Смартфоны перестали быть главным подарком на День всех влюбленных. В 2023 г. мужчины и женщины чаще дарят друг другу беспроводные наушники и умные колонки. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав продажи гаджетов в собственном интернет-магазине в преддверии 14 февраля. Мужчины в 2023 г. оказались более экономными при выборе подарков – их средний чек был на 5% ниже, чем у женщин. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Гаджеты считаются желанными подарками к любому празднику – продажи в интернет-магазине «Мегафона» выросли накануне праздника на 20%. Самым популярным подарком в 2023 г. стали беспроводные наушники, на них приходится больше половины покупок накануне праздника. Если год назад наиболее желаемым брендом среди мужчин и женщин был Apple, то в 2023 г. покупатели стали выбирать более доступные модели от Honor, JBL и Xiaomi. Американский бренд занял лишь четвертую строчку.

На втором месте в рейтинге популярных подарков расположились умные колонки. Хитом продаж стала «Яндекс станция». Мужчины отдавали предпочтение преимущественно моделям «Макс» и «2», в то время как женщины выбирали версию «Мини».

Умные часы замыкают топ-3 популярных подарков. Здесь по-прежнему лидируют различные модели Apple Watch, на которые пришлось около 80% продаж.

За последний год продажи товаров к 14 февраля существенно изменились, например, в 2022 г. в преддверии праздника покупатели чаще всего приобретали смартфоны, умные часы и ноутбуки. Кроме того, в 2023 г. женщины чаще стали выбирать в подарок гаджеты – их доля среди покупателей накануне праздника выросла с 13 до 30%.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.