Исследование «Т-Банка»: 61% россиян регулярно играют в компьютерные игры

«Т-Банк» в рамках аналитического проекта T-Data выяснил, как часто россияне играют в видеоигры и как оплачивают покупки, связанные с этим хобби. 61% россиян играют в видеоигры регулярно, при этом более четверти ― ежедневно. В 2025 г. больше половины (57%) респондентов стали реже покупать игры, а треть (36%) — тратить на игры значительно меньше. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Почти две трети россиян (59%) выбирают сервис цифровой дистрибуции видеоигр Steam, а самый популярный способ оплаты игр (25%) — банковские сервисы.

Спрос на клавиатуры, мыши и другие периферийные устройства российских производителей вырос в полтора раза в первом полугодии 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, в то время как импортная периферия из-за своей дороговизны становится менее популярна: ее покупали на 17% реже, чем в первом полугодии 2024 г.

Исследование основано на опросе более 1000 россиян старше 18 лет, проживающих во всех регионах страны, а также на обезличенных данных клиентов «Т-Банка», которые оплачивали видеоигры через мобильное приложение и личный кабинет на сайте банка.

Популярность видеоигр

Более половины россиян (61%) играют в видеоигры на регулярной основе: 27% делают это ежедневно, 20% запускают игры несколько раз в неделю, а 14% — несколько раз в месяц.

Большинство россиян выбирают для игр персональный компьютер (77%). На втором месте по популярности ― мобильные устройства (48%). Меньше всего россиян выбирают игровые приставки (17%).

Несмотря на популярность ПК-гейминга, в I квартале 2025 г. спрос на видеокарты, важные для качественного воспроизведения игры, снизился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Объем трат уменьшился на 15%. При этом средний чек вырос на 16% год к году. Самые заметные пики спроса на «железо» в 2022-2025 гг. наблюдаются в августе — родители покупают детям компьютеры перед школой или институтом, — а также в декабре, когда россияне обновляют комплектующие на годовые премии или покупают компьютеры в подарок.

Актуальные способы оплаты игр

После 2022 г. из-за санкций для российских геймеров появились различные ограничения на пополнение кошельков и покупку игр на таких зарубежных сервисах цифровой дистрибуции, как, например, Steam. В 2025 г. из-за ограничений больше половины (57%) респондентов стали покупать игры реже, а треть (36%) — тратить значительно меньше денег на покупку и оплату игр.

Россиянам пришлось искать новые способы оплаты. Так, в 2025 г. самым востребованным способом оплаты игр россияне называют банковские сервисы (25%). Это связано с тем, что люди больше доверяют проверенным брендам и сервисам от известных им банков. Каждый пятый (21%) использует электронные кошельки, 18% ― цифровые маркетплейсы услуг пополнения.

Чаще всего с помощью этих способов россияне пополняли внутриигровые кошельки (40%), покупали игровые ключи (32%), подписки (30%), внутриигровую валюту (28%), игровые предметы (23%), а иногда сезонные пропуски (Season Pass/Battle Pass) и аккаунты (12 и 8% соответственно).

Среди всех сервисов цифровой дистрибуции видеоигр активнее всего россияне используют Steam и Epic Games Store (59 и 24% соответственно). Менее популярны Battle.net (13%), GOG (8%) и Uplay (6%).

Большинство опрошенных (27%) оплачивают покупку игр раз в несколько месяцев. Остальные опрашиваемые предпочитают делать это раз в месяц (22%) или несколько раз в год (21%).

Компьютерная периферия

За последние два-три года предпочтения в игровой периферии почти у половины опрашиваемых (49%) никак не изменились. Большинство россиян (41%) по-прежнему пользуются периферией крупных западных брендов. На втором месте по популярности — китайские бренды (17%), затем — российские (14%). Почти треть респондентов отметили, что стали реже менять периферию (29%).

Те, кто решил сменить клавиатуры, мыши и наушники, выбрали при этом более доступные устройства (10%). В I квартале 2025 г. западные устройства подорожали на 3%, в то время как российские, наоборот, подешевели на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. На этом фоне за первое полугодие 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. периферию от отечественных производителей стали покупать в полтора раза чаще, а спрос на западные аналоги снизился на 17%.

Компьютерные клубы

Спрос на киберклубы в первом полугодии 2025 г. уменьшился на 2% год к году, в то время как объем трат увеличился на 7%, а средний чек вырос на 9% ― с 332 до 362 руб.

В целом в 2025 г. компьютерные клубы посещает 16% россиян, а главной причиной похода в компьютерный клуб геймеры называют возможность провести время с друзьями (65%). При этом более трети (38%) респондентов отмечают особую атмосферу в компьютерном клубе, 18% участвуют в турнирах, а у 7% нет ПК дома.

85% опрошенных геймеров не посещают компьютерные клубы. 6% ходят в них раз в год, 3% ― несколько раз в неделю, раз в несколько месяцев или несколько раз в год (по 2% у обоих вариантов ответа), реже ― раз в неделю и чаще или раз в месяц (по 1% у обоих вариантов ответа). Традиционно зимой наблюдается активный рост популярности компьютерных клубов.

Основная аудитория компьютерных клубов ― мужчины. На них приходится 84% от общего числа клиентов. Три четверти от всех посетителей ― люди в возрасте до 25 лет. По данным транзакций, 28% женской аудитории компьютерных клубов составляют посетительницы от 35 до 49 лет ― вероятно, это мамы, которые приходят поиграть вместе с детьми или расплачиваются за них.