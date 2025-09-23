Игровая мышь Bloody R36 Ultra: теперь в стиле Naraka

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, обновил предлагаемые расцветки для игровой мыши R36 Ultra. Теперь доступна цветовая палитра, вдохновленная многопользовательским баттл-роялем Naraka: Bladepoint. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В модели используется игровой сенсор Alpha 12K с регулируемым разрешением 100 - 12 000 CPI. Частота опроса настраивается от 125 до 1000 Гц, скорость отслеживания составляет 300 ips, ускорение – 35 g.

На корпусе расположено семь кнопок. Настроить оптимальную игровую конфигурацию можно при помощи ПО M-Esport. Комбинации макросов, чувствительность и назначение кнопок сохраняются на 512 КБ внутренней памяти. Микропереключатели выдерживают более 20 млн нажатий, колесо прокрутки – более 800 тыс. оборотов.

R36 Ultra поддерживает два режима подключения. Для проводного соединения используется плетеный кабель. Беспроводная передача через ресивер 2,4 ГГц обеспечивает сверхнизкую задержку и мгновенное считывание на уровне устройств с проводным подключением. Технология WaveLink блокирует канал и защищает от помех, обеспечивая стабильную связь.

Новинка доступна для заказа в Merlion.