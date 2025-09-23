Разделы

Техника
|

Игровая мышь Bloody R36 Ultra: теперь в стиле Naraka

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, обновил предлагаемые расцветки для игровой мыши R36 Ultra. Теперь доступна цветовая палитра, вдохновленная многопользовательским баттл-роялем Naraka: Bladepoint. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В модели используется игровой сенсор Alpha 12K с регулируемым разрешением 100 - 12 000 CPI. Частота опроса настраивается от 125 до 1000 Гц, скорость отслеживания составляет 300 ips, ускорение – 35 g.

На корпусе расположено семь кнопок. Настроить оптимальную игровую конфигурацию можно при помощи ПО M-Esport. Комбинации макросов, чувствительность и назначение кнопок сохраняются на 512 КБ внутренней памяти. Микропереключатели выдерживают более 20 млн нажатий, колесо прокрутки – более 800 тыс. оборотов.

bl1.jpg

Merlion

R36 Ultra поддерживает два режима подключения. Для проводного соединения используется плетеный кабель. Беспроводная передача через ресивер 2,4 ГГц обеспечивает сверхнизкую задержку и мгновенное считывание на уровне устройств с проводным подключением. Технология WaveLink блокирует канал и защищает от помех, обеспечивая стабильную связь.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Владельцы iPhone Air и всех моделей iPhone 17 сообщили о проблемах с беспроводным подключением Wi-Fi

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

Смартфоны резко подорожают по вине крупнейшего в мире производителя чипов TSMC

CNews — 25 лет лидерства

Акции гигантского российского ретейлера техники пошли под откос. Падение почти на 25% всего за сутки

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще