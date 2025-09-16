Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Портал «Рамблер» представил первого игрового ИИ-помощника для семейного обучения правилам безопасности

Портал «Рамблер» запустил мини-сервис на ИИ, который поможет детям научиться правилам безопасности в формате увлекательной игры вместе с родителями. Он доступен в разделе «Родители и дети», справа от ленты новостей. Виджет также будет встраиваться в релевантные статьи по образовательным и семейным темам.

Новый сервис портала «Рамблер» — это не просто набор советов, а сложная система на основе больших языковых моделей (LLM). Сегодня мировые технологические лидеры экспериментируют с генеративным искусственным интеллектом для создания игровых сценариев, и портал «Рамблер» переносит эту инновацию в российскую действительность. Виртуальный помощник подготовит ребёнка к реальным ситуациям и покажет, как принимать верные решения в сложных обстоятельствах. Сценарии обучения подбираются индивидуально: система учитывает возраст, пол и среду проживания ребёнка. Для жителей мегаполиса это ситуации в транспорте и торговых центрах, для сельских территорий — вопросы о безопасности в школе или на улице.

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов
цифровизация

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер», сказала: «Фактически это переход на новый уровень образования и взаимодействия с пользователем. В ИИ-сервисе мы применяем языковые модели для того, чтобы стать помощником в важной жизненной ситуации, укрепить семейные связи и превратить процесс познания в увлекательную игру с ребёнком».

Механика чат-бота проста и понятна: родителям и детям предлагается серия вопросов с вариантами ответов, основанных на реальных ситуациях. Например, что делать, если одноклассник пишет про ребёнка гадости? Как поступить, если в социальные сети добавляется незнакомый человек? Или как ответить друзьям, которые зовут на речку без разрешения родителей? Пользователь делает выбор, после чего ИИ-помощник детально разбирает последствия каждого решения, объясняя, какой вариант был бы верным и почему. Он подсказывает родителям, как построить диалог с ребёнком, чтобы максимально просто и доступно объяснить ключевые принципы безопасности. Такая форма превращает обучение в совместный досуг, где родители — активные участники, а не наблюдатели.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

«Авито» дала москвичам возможность подработки с гарантированной оплатой

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Иностранные ИТ-компании оштрафованы в России в 2025 году более чем на 90 миллионов за отказ удалять запрещенный контент

CNews — 25 лет лидерства

В Windows 11 встроят аналог сервиса, заблокированного в России

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще