В России запущена первая социальная сеть для геймеров Re:/Played

Состоялся официальный запуск платформы Re:/Played — первой в России социальной сети, полностью посвященной видеоиграм всех жанров и направлений. Проект ориентирован на создание сообщества российских игроков, где можно не играть, а жить играми: следить за новостями, обсуждать, делиться мнениями, создавать свой контент про игры, строить собственную цифровую игровую идентичность. Об этом CNews сообщили представители Re:/Played.

Платформа объединяет более 300 тыс. игр — как отечественных, так и зарубежных. У каждой игры свой профиль, на который можно подписаться, чтобы получать обновления и участвовать в обсуждениях. Это место, где создается новый формат взаимодействия между геймерами, разработчиками и контент-мейкерами.

Одной из важных задач проекта станет также продвижение российских игр. На платформе будут созданы профили для отечественных разработчиков игр, где геймеры смогут обсуждать игры и узнавать новости о новинках российского игропрома.

Проект позиционируется как первая в своем роде игровая социальная сеть в Рунете. Пользователям доступна расширенная система публикаций, подписок, репутации, кастомизации профиля, достижений, а также интеграция с Twitch. Re:/Played не предлагает запуск игр — это пространство для общения и взаимодействия, где основным контентом являются сами игры и их сообщество.

Пользователи получат доступ к широкому набору функций: доработанный каталог игр; возможность создания постов, лонгридов, вопросов, поиска игроков и стримов; расширенный редактор сообщений; больше фильтров и возможностей для кастомизации персональной ленты; расширенные возможности продвижения контента; расширенные возможности поиска и улучшенный UI; возможность добавлять игры в список отслеживаемого; возможность искать игроков в списке отслеживаемого по каждой игре и многое другое.

Разработка Re:/Played велась студией increto и заняла всего три месяца. Команда работала по гибкой методологии и смогла реализовать платформу в сжатые сроки без потери качества. Основной технологический стек включил Nest.js на бэкенде, Angular на фронтенде, PostgreSQL в качестве СУБД, а также Redis для ускоренного доступа к данным.

Основатель проекта Re:/Played Андрей "220х" Попов имеет большой опыт в создании игровых сообществ. Как отмечает Андрей, идея создания проекта появилась как раз благодаря цели увековечить достижения кланов и гильдий, переходящих из одного проекта в другой. И, конечно, поддержать российских геймеров: «Каждый день сотни кланов и гильдий пишут историю игр, в которые играют: проходят данжи, сложнейшие рейды — это колоссальная работа! Но, к сожалению, многие просто не знают об этом. Создавая Re:/Played мы прежде всего хотим дать возможность игрокам и сообществам рассказывать о своих подвигах, увековечив их в общей ленте».

Сложности, с которыми столкнулась команда, включали необходимость высокой скорости загрузки страниц при большом количестве информации, а также создание универсального и удобного интерфейса для широкой аудитории. Эти задачи были решены благодаря внедрению эффективной архитектуры, индексированию данных, пагинации и многократным итерациям дизайна.