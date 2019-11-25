Чистая прибыль Inoventica по итогам трех кварталов составила 33 миллиона рублей

Группа Inoventica объявила финансовые результаты деятельности по итогам трех кварталов 2019 г. по данным совокупной неконсолидированной отчетности.

Совокупная неконсолидированная выручка группы Inoventica по итогам девяти месяцев 2019 г. выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составила 284 млн руб. Значение показателя EBITDA выросло в 2,5 раза и составило 22% от выручки. Чистая прибыль группы Inoventica продемонстрировала значительный рост относительно 2018 г. и составила 33 млн руб.

При этом, доходы, полученные компанией «Гарант-парк-интернет» от оказания облачных сервисов как на массовом, так и на государственном сегментах рынка, выросли в 2,5 раза относительно аналогичного показателя 2018 г. Доля в выручке группы составила рекордные 37%. Чистая прибыль по облачному направлению впервые превысила чистую прибыль по инфраструктурному направлению группы (предоставление транспортной ИКТ-инфраструктуры для гибридных облаков заказчиков).

Балансовая стоимость основных средств группы, введенных в эксплуатацию, составила на конец отчетного периода около 700 млн руб. по первоначальной стоимости.

По состоянию на 25 ноября 2019 г. обязательства по внешним для группы компаний Inoventica кредитам и займам отсутствуют.