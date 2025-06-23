Cloud4Y предоставил серверные мощности онлайн-школе Geometrium

Cloud4Y предоставил серверные мощности онлайн-школе Geometrium School для размещения LMS. К провайдеру обратилась онлайн-школа дизайна интерьеров Geometrium School — образовательный проект, работающий с 2018 г. и обучивший более 3,5 тыс. студентов по направлениям «Дизайн интерьера», «Декорирование» и «Photoshop для дизайнеров».

Клиенту требовалась надёжная и масштабируемая серверная инфраструктура для размещения собственной LMS-платформы. Система активно используется для обучения студентов и содержит большое количество графических материалов, что накладывает повышенные требования к стабильности и производительности.

Компания Geometrium вышла на нас через поисковые системы — и выбрала Cloud4Y благодаря быстрой реакции на запрос, готовности оперативно созвониться и детально проконсультировать по инфраструктурным вопросам. На этапе внедрения мы провели тестирование конфигураций, адаптировали инфраструктуру под задачи клиента и обеспечили гибкий подход по ходу проекта.

В рамках сотрудничества специалисты Cloud4Y предложили оптимальные варианты развёртывания, быстро настроили необходимые ресурсы и обеспечили устойчивую работу LMS в облаке. Инфраструктура регулярно выдерживает высокие нагрузки, при этом остаётся доступной по цене и гибкой для масштабирования.

Сегодня Geometrium School продолжает активную образовательную деятельность, используя ресурсы Cloud4Y. В перспективе — запуск новых проектов на базе нашей облачной платформы.