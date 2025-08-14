Разделы

Cloud4Y предоставил СДСПМК облачную инфраструктуру и лицензии Microsoft

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y помог ООО «СДСПМК» («Сортавальская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна») восстановить корпоративную ИТ-инфраструктуру после блокировки лицензий Microsoft. Особенно критичной была ситуация с электронной почтой — сотрудники не могли отправлять и получать письма, что ставило под угрозу работу с заказами и клиентами. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

В срочном порядке Cloud4Y подключил корпоративную почту на базе Exchange Cloud4Y. Это позволило компании возобновить работу с электронной почтой, получать заказы и вести переписку.

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Cloud4Y предложил решение: создание нового тенанта Microsoft 365 с нуля. Поскольку восстановить доступ к прежним учетным записям оказалось невозможно, специалисты Cloud4Y в кратчайшие сроки развернули новую лицензионную среду. Для немедленного возобновления работы с почтой технические специалисты провайдера подключил корпоративную почту на базе Exchange Cloud4Y с двумя разными доменами. После короткого периода тестирования СДСПМК и Cloud4Y заключили полноценный договор о сотрудничестве.

Наличие официальных лицензий Microsoft и возможность быстро развернуть виртуальную инфраструктуру на стороне провайдера позволили СДСПМК возобновить работу с электронной почтой, получать заказы и вести переписку.

