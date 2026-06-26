Разделы

Облака
|

Cloud4Y и «Кредо-С» развернули защищённый буфер доступа к облачным сервисам

Облачный провайдер Cloud4Y предоставил инфраструктуру для проекта своего партнёра — интегратора «Кредо-С», который построил для крупного заказчика защищённую схему доступа к облачным сервисам. Решение развёрнуто в облаке Cloud4Y и изолирует внутреннюю инфраструктуру компании на случай компрометации любого из внешних облачных сервисов. Об этом CNews сообщил представитель Cloud4Y.

«Кредо-С» — российский интегратор, специализирующийся на информационной безопасности и инфраструктурных проектах для госсектора и крупного бизнеса. Заказчик обратился в компанию с задачей: при активном использовании облачных сервисов разных провайдеров взлом хотя бы одного из них не должен открывать злоумышленнику путь во внутреннюю сеть.

Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях
Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях Импортонезависимость

В «Кредо-С» реализовали решение по принципу защитного буфера: в облаке Cloud4Y развернули выделенную зону DMZ между интернетом и инфраструктурой заказчика. В ней разместили изолированную копию домена, настроили двухфакторную аутентификацию на базе Indeed, публикацию ресурсов через межсетевой экран UserGate и администрирование с применением СКЗИ «Континент». Пользователи авторизуются в этой буферной зоне, и при пробитии периметра злоумышленник попадает лишь в изолированный сегмент, где нет ни критичных данных, ни ключей к внутренней сети.

Со стороны Cloud4Y проект получил изолированный сегмент с масштабируемыми ресурсами, возможность пересоздать всю DMZ из резервной копии за считаные минуты и тестовый доступ с возможностями боевой среды ещё до подписания договора. Благодаря этому весь путь от первых переговоров до запуска услуги для конечного заказчика занял около двух недель — без развёртывания собственной инфраструктуры на стороне «Кредо-С» и без капитальных вложений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как меняются требования к системам управления бизнес-процессами в крупных компаниях

Глава и сооснователь Dropbox ушел в отставку после 19 лет в должности. Его обвинили в захвате власти

Как использовать максимум ресурсов ИТ-инфраструктуры в 2026 году

РТК-ЦОД запустил размещение клиентского оборудования в зоне внешних подключений «Облака КИИ»

Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема

Basis Cloud Control научилcя переносить виртуальные ЦОД между проектами разных клиентов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще