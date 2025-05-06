Cloud4Y предоставил облачную почту компании Virtual Office

Аутсорсинговая ИТ-компания Virtual Office получила больше возможностей для дальнейшего развития. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Краснодарская компания Virtual Office, оказывающая услуги по автоматизации бизнеса, администрированию серверов и поддержке ИТ-инфраструктуры на аутсорсе, столкнулась с необходимостью организации надежной корпоративной почты с расширенным функционалом. Требовалось решение на базе Microsoft Exchange, обеспечивающее бесперебойную работу, интеграцию с бизнес-приложениями и высокий уровень безопасности.

Cloud4Y предложил Virtual Office облачную почту Exchange в формате SaaS, что позволило компании развернуть сервис без затрат на собственное оборудование и его обслуживание. Решение включает все ключевые возможности Exchange: общие календари, задачи, контакты, поддержку мобильных устройств и веб-доступ, а также защиту от спама и вирусов.

Благодаря сотрудничеству с Cloud4Y, Virtual Office получил почтовую систему, которая масштабируется под растущие потребности бизнеса. Помимо облачной почты, компании доступны дополнительные облачные сервисы, включая IaaS-решения для развертывания виртуальной инфраструктуры и резервного копирования.

Virtual Office продолжает развивать направление облачных технологий в рамках ИТ-аутсорсинга, помогая клиентам переводить бизнес-процессы в цифровой формат. В планах компании — дальнейшее сотрудничество с Cloud4Y в области облачных решений.