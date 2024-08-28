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Cloud4Y развернул облачный сервер для «Симмпро»

Экспортная компания «Симмпро» перенесла корпоративную почту и разместила свои мощности в облаке Cloud4Y. Об этом CNews сообщил представитель провайдера.

«Симмпро» с 2001 г. оказывает услуги по экспорту из России высокотехнологичного оборудования, организуя таможенное оформление грузов, консалтинг и международную логистику. Для более эффективного использования собственных ресурсов и гарантированной стабильности ИТ-инфраструктуры компания решила задействовать облачные сервисы и обратилась в Cloud4Y.

Специалисты провайдера помогли развернуть и настроить виртуальную инфраструктуру для первичного тестирования возможностей платформы. Убедившись в её надёжности и простоте управления, представители «Симмпро» увеличили пул ресурсов и перенесли в облачный контур корпоративную почту, а также часть локальной инфраструктуры.

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Масштабируемые, отказоустойчивые, экономичные облачные сервера с оплатой за фактическое потребление (модель pay-as-you-go) — это удачное решение, когда требуется быстро масштабировать ИТ-инфраструктуру, повысить её стабильность и надёжность без крупных инвестиций.

В настоящее время компания «Симмпро» продолжает использовать облачные мощности Cloud4Y по модели IaaS.

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