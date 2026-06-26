Cloud4Y ввела в промышленную эксплуатацию СХД HPE Primera A670 и расширила связность между дата-центрами

Компания Cloud4Y объявила о вводе в продуктивную эксплуатацию системы хранения данных HPE Primera A670. На новую платформу перенесены данные с действующих СХД провайдера. Параллельно расширена сетевая связность между московскими дата-центрами Cloud4Y К41 и М14 — между площадками организованы четыре канала связи по 100 Гбит/с.

HPE Primera A670 — корпоративная система хранения данных с полностью твердотельной конфигурацией, рассчитанная на критичные нагрузки: высоконагруженные базы данных, ERP-системы и приложения, чувствительные к задержкам и простоям. Перевод клиентских данных на новую платформу направлен на повышение производительности и отказоустойчивости сервисов Cloud4Y.

Расширение сети между К41 и М14 обеспечивает дополнительную пропускную способность для распределённых сценариев — резервного копирования, репликации данных и работы инфраструктур, разнесённых на две площадки.

Обновления продолжают цикл модернизации платформы Cloud4Y, начатый в 2025 г.