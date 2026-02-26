Разделы

«Яндекс Еда» запустила инструмент для аналитики посещаемости и бронирований в зале

Рестораны, которые работают с онлайн-бронированием в «Яндекс Еде», получили инструмент для аналитики посещаемости и бронирований в зале. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Теперь управляющие смогут отслеживать с помощью графика загрузки, как ресторан заполнен и где теряет гостей. Это позволит планировать посадку, эффективнее распределять ресурсы и оперативнее принимать решения, чтобы улучшить показатели и увеличить число гостей и прибыль.

По данным Data Insight, более 70% продаж в ресторанах, несмотря на развитие доставки, по-прежнему обеспечивает зал. Осенью 2024 г. «Яндекс Еда» продолжила трансформацию от delivery only в сервис, закрывающий разные сценарии, связанные с едой. Сервис регулярно пополняет ленту ресторанов в офлайн-разделе «Сходить». А также развивает продукты для работы с залом после приобретения сервиса LeClick и специализированное ПО для управления бронированиями SmartReserve. В личном кабинете ресторатора в SmartReserve во вкладке «Дашборд» теперь доступны такие показатели, как заполняемость зала, количество бронирований и отмен и среднее время резерва. На отдельном дашборде отображается трафик бронирований: сколько гостей пришли по брони, сколько ожидается, сколько отмен, доходимость и прогноз количества бронирований.

Анализ данных за разные периоды — день, неделя, месяц — поможет выявить закономерности и использовать их. Например, привлекать больше работников в дни, когда бронирований стабильно много. Или, наоборот, допускать овербукинг, зная средний процент отмен. А если ресторан настроил интеграцию сервиса с кассой, то он будет дополнительно получать информацию о среднем чеке — сумма рассчитывается исходя из количества гостей в одном бронировании.

Цифровизация

Услуга онлайн-бронирования в «Яндекс Еде» даёт ресторанам возможность привлекать новых клиентов, так как открывает доступ к многомиллионной аудитории сервисов «Яндекса». Более 3,5 тыс. ресторанов в 200 городах России уже подключились к услуге онлайн-бронирования. Сделать это может любое заведение, где доступно бронирование, даже если оно не работает с доставкой. Процесс полностью автоматизирован: от отображения актуальных слотов до получения и подтверждения брони. А аналитика помогает планировать заполняемость зала и смены персонала, вовремя находить и устранять проблемные точки в процессах.

Пользователи могут зарезервировать стол в разделе «Сходить» в приложении «Яндекс Еды» и «Яндекс Go» или через «Яндекс Карты». В карточке ресторана видны доступные для бронирования слоты — там можно оформить резерв в несколько и получить оперативное подтверждение и напоминания о визите.

