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Сервис бронирования МТС Travel добавит отели в 150 странах мира

Сервис бронирования МТС Travel, входящий в цифровую экосистему МТС, сообщает о появлении на своей витрине широкого ассортимента отелей и других объектов размещения в странах дальнего зарубежья. На первом этапе в сервисе появились предложения на популярных у россиян направлениях — Египте, Таиланде, Китае, странах Европы и др. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь на МТС Travel можно забронировать отели и другие варианты проживания более чем в 60 странах мира, до конца лета ассортимент расширится как минимум до 150 стран.

Появление широкого ассортимента отелей в дальнем зарубежье совпало с ростом выездного турпотока. По данным Big Data МТС, количество туристических поездок россиян в дальнее зарубежье за первое полугодие 2023 г. выросло на 65% в годовом сопоставлении. Основными направлениями здесь являются Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Италия, Германия, Франция и Мальдивы. Кроме того, наибольший прирост турпотока наблюдается в государствах Азии, таких как Индонезия, Индия, Вьетнам. В этих и других странах на сервисе МТС Travel доступно уже более ста тысяч отелей, база постоянно растет.

Оплатить зарубежное бронирование на МТС Travel можно картой любого российского банка. Сервис предоставляет гарантию заселения и кешбэк за каждый заказ. Клиенты МТС, бронирующие отели в любой доступной стране, получат бесплатную роуминговую опцию «Забугорище» на весь период проживания.

«В прошлом году мы запускали сервис бронирования с фокусом на широкое предложение по России, нашим клиентам сейчас доступны десятки тысяч самых разных объектов внутри страны — от крупных отельных сетей до апартаментов, турбаз и даже санаториев. Однако несмотря на то, что большая часть поездок совершается по России, остается сегмент самостоятельных туристов, которые предпочитают путешествовать за границу. Поэтому широкое предложение отелей в зарубежных странах необходимо нашему сервису», — отметил генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.

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Сервис бронирования отелей МТС Travel начал работу в 2022 г. Для быстрого старта на рынке летом 2022 г. МТС Travel приобрел компанию «Броневик», консолидатора отелей. В мае 2023 г. компания запустила собственный онлайн-журнал о путешествиях и приобрела портал «Тонкости туризма».

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