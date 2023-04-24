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В Подмосковье стартовал новый сезон всероссийского проекта по кибербезопасности

В Московской области открылся третий сезон всероссийского проекта «Цифровой ликбез». Ученики школ региона смогут повысить уровень цифровой грамотности, узнают больше о кибербезопасности, научатся безопасному поведению в интернете. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Подмосковье активно участвует в федеральных проектах, которые направлены на формирование цифровых компетенций. Умение применять современные технологии – очень важный навык для любого человека. В рамках проекта «Цифровой ликбез» уже с младшего школьного возраста ребята учатся работать с информацией, определять вредоносный контент, соблюдать этикет в сети», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В новом сезоне материалы проекта подготовлены в формате коротких мультфильмов по темам «Цифровой баланс», «Авторское право», «Цифровой этикет», «Права потребителей» и «Электронные деньги». Ролики могут использовать как родители, так и учителя на уроках и классных часах.

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Бизнес-коммуникации

«Цифровой ликбез» – всероссийский просветительский проект, который был запущен в 2022 г. Его организаторами являются Минцифры России, Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» и крупнейшие интернет-компании. К проекту уже присоединились 89 регионов страны. Уроки, посвященные безопасному поведению в интернете и развитию навыков цифровой грамотности, проходят школьники с 1-го по 11-й класс.

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