«Яндекс» поможет школьникам научиться распознавать дипфейки

«Яндекс» стал партнером просветительского проекта «Цифровой ликбез». Эксперты компании в области искусственного интеллекта подготовили онлайн-урок о дипфейках и о том, как их вовремя распознать, чтобы защититься от возможных угроз. Урок ориентирован на детей от 6 лет и старше, но будет полезен и взрослым — например, родителям или педагогам, которые рассказывают детям о цифровой безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Дипфейками называют сгенерированные с помощью нейросетей картинки, ролики и аудиозаписи, на которых происходит то, чего никогда не было в реальности. Их героями зачастую выступают известные люди, например политики или актеры. Дипфейки обычно создают просто для развлечения, но этот прием используют и злоумышленники, в том числе при общении с детьми. К примеру, они могут подделать голос близкого ребенку человека, чтобы убедить его действовать в своих интересах.

Урок представлен в формате мультфильма. На примере главного героя — рыбки-коробочки из подводного города Кораллвиль — школьники узнают, как распознавать дипфейки и чем они могут быть опасны. А еще — почему стоит всегда проверять информацию из интернета. Видеоряд сопровождается тифлокомментариями — короткими описаниями того, что происходит на экране. Они звучат в паузах между репликами персонажей и помогают незрячим или слабовидящим пользователям не упустить ничего важного.

К мультфильму прилагаются методические материалы, которые упростят учителям подготовку к уроку, — презентация с фактами о дипфейках, интерактивными заданиями и примерами из жизни, а также приблизительный сценарий занятия. Для школьников предусмотрен тест, который поможет проверить и закрепить полученные знания. Посмотреть мультфильм и ознакомиться с материалами к нему можно на сайте.

«Генеративные нейросети открывают захватывающие возможности, но их используют не только в благих целях. Даже специалистам не всегда удается безошибочно распознавать созданные с помощью ИИ подделки, но мы можем объяснить детям базовые правила цифровой безопасности и привить привычку скептически относиться к контенту из мессенджеров и соцсетей», — сказал Александр Каледа, директор по информационной безопасности «Яндекса».

