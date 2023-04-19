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Низкий уровень цифровой грамотности ― главная проблема кибербезопасности для бизнеса в России

Согласно опросу «Лаборатории Касперского»*, более половины представителей бизнеса (57%) в России считают ключевой проблемой кибербезопасности низкий уровень цифровой грамотности сотрудников. На втором месте ― потеря или утечка данных (40%), на третьем ― нехватка бюджета, необходимого для обеспечения кибербезопасности корпоративной ИТ-инфраструктуры (31%). Чтобы обезопасить себя от потенциальных рисков, связанных с информационной безопасностью, компании начинают создавать политики хранения и обработки данных для поставщиков. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Что касается проблем кибербезопасности, с которыми компании сталкиваются чаще всего, то на первом месте стоит неправомерное, то есть не соответствующее политикам компании использование устройств (об этом сообщили 38% респондентов). Вторая по распространенности проблема ― то, сколько времени и денег уходит на обучение сотрудников соблюдению корпоративной политики кибербезопасности (о ней сказали 24% опрошенных). На третьем месте — утечки данных из-за ошибок или халатности сотрудников. Эту проблему упомянули 22% участников опроса.

Объем информации, хранящейся в интернете, и которой обмениваются люди, продолжает расти. По прогнозам IDC, к 2025 г. объем данных в мире составит 175 зеттабайт. Все чаще пользователи задумываются о том, насколько безопасно компании обращаются с их данными. Соответственно, и для бизнеса защита информации становится первостепенной задачей. В России уже в каждой третьей организации существуют ИБ-политики взаимодействия с поставщиками и подрядчиками (35%). Еще 39% респондентов сообщили, что готовы инвестировать в них в будущем.

«Умение грамотно пользоваться технологиями повышает продуктивность сотрудников и несет пользу всей корпорации. Отсутствие же этого навыка ставит под угрозу репутацию и финансовое благополучие компании. «Лаборатория Касперского» предоставляет широкий спектр решений, чтобы нивелировать риски, связанные с человеческим фактором. Но проблема все еще существует: одно из наших исследований показало, что больше половины сотрудников компаний в России не проходили обучение навыкам кибербезопасности. Поэтому вместе с переходом на передовые ИБ-решения нужно также предусмотреть, чтобы обязательной частью корпоративного плана обучения сотрудников стали и тренинги по цифровой грамотности», — сказала Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

Чтобы минимизировать риск атак и утечек, «Лаборатория Касперского» рекомендует использовать решения для защиты конечных устройств с доказанными возможностями детектирования угроз и реагирования на них. Расследовать атаки с помощью экспертов организациям помогут сервисы управляемых услуг. Также компаниям необходимо проводить тренинги по цифровой грамотности. Они позволяют сократить риск возникновения инцидентов по вине сотрудников.

* Опрос «Информационная безопасность бизнеса» проведен «Лабораторией Касперского» в 2022 г. В нем приняли участие 3230 специалистов из компаний с более чем 50 сотрудниками из 26 стран, включая Россию.

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