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Диагностика «Яндекса» показала высокий уровень цифровой грамотности российских школьников

«Яндекс Учебник» провел диагностику по информатике для 5–11 классов. Всего в весенней диагностике участвовало 228 тыс. учеников. С ее помощью 6,3 тыс. учителей смогли проверить знания школьников, определить сложные темы и скорректировать программу. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Диагностика помогает сделать учебную программу более персонализированной. После окончания проверки учителя получают отчет с подробным описанием тем, статистикой успеваемости, ссылками на открытые уроки «Яндекс Учебника» для повторения наиболее сложных разделов. Можно посмотреть информацию по классу или отдельному ученику. Если класс участвовал в диагностике несколько раз подряд, в отчете отражался прогресс по сравнению с прошлым разом. Мы видим, что школьники, которые участвуют в нескольких диагностиках, начинают лучше справляться со сложными для них темами», — сказал старший методист «Учебника» Роман Левин.

Это уже четвертая диагностика, которую проводит «Яндекс». Она показала, что большинство учеников, 93%, умеют определять небезопасный контент в сети. Почти столько же, 89%, справились с кодированием информации и работой в браузере (88%). Школьники хорошо владеют цифровым этикетом и умеют отвечать на кибербуллинг (86%), уверенно работают с почтой (84%).

Примерно половина школьников справились с вычислениями в электронных таблицах (59%), системами счисления (58%) и программированием арифметических операций (50%).

Большая часть заданий была разбита на три раздела. В разделе «Цифровая грамотность» проверялись основы кибербезопасности, знание компьютера, владение программами и сервисами. С заданиями справились 73% школьников.

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Раздел «Основы теоретической информатики по ФГОС» был нацелен на проверку знания информатики с учетом федеральных рекомендаций. Его прошли 54% участников. В раздел «Программирование» вошли задания на владение языком Python. Из тех старшеклассников, кто приступил к решению, с ними справился каждый третий.

В топ-5 регионов по количеству участников вошли Москва (15 525), Свердловская (11 704), Кемеровская (10 202) и Новосибирская (8 789) области и Санкт-Петербург (7 573).

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