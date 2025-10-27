Разделы

Действуем на опережение: «Московская Пивоваренная Компания» запустила прослеживаемость пива в «Честном знаке» в срок и без потерь с помощью Solvo.WMS

С 1 декабря 2025 г. производители пива обязаны передавать в «Честный знак» информацию по движению каждой единицы товара до отгрузки продукции контрагентам. Чтобы организовать обмен данными вовремя и без потери производительности, «Московская Пивоваренная Компания» модернизировала склад и подключила модуль прямой интеграции с ГИС МТ «Честный знак» в Solvo.WMS. Об этом CNews сообщили представители «Солво».

Для того, чтобы запуск поэкземплярной прослеживаемости прошел быстро и без нарушений рабочего ритма, компания провела большую подготовительную работу. На производстве была внедрена собственная система L1-L3: она осуществляет маркировку товара под ключ и передает в ГИС МТ «Честный знак» данные по собственной и импортированной продукции.

На складе работа с маркированным товаром автоматизирована с помощью Solvo.WMS. Система сопоставляет коды маркировки с физическими товарами, перемещает их между площадками, выдаёт задания персоналу и технике, обрабатывает заказы, формирует единицы транспортной упаковки и в реальном времени передаёт данные как в корпоративные системы, так и в ГИС МТ «Честный знак» с помощью модуля прямой интеграции. Помимо управления складом, Solvo.WMS самостоятельно решает спорные ситуации, возникающие при учёте кодов маркировки.

«Московская Пивоваренная Компания приняла участие во всех экспериментах, связанных с внедрением поэкземплярной прослеживаемости, поэтому у нас сформировалось четкое понимание, как организовать работу с маркировкой. Мы провели комплексную модернизацию склада, увеличили его ёмкость, гибкость и пропускную способность. Современное оборудование и гибкая система управления складом помогли нам выстроить эффективную логистику, отвечающую как требованиям «Честного знака», так и потребностям производства», — Руслан Иншаков, руководитель проекта, ЗАО «МПК».

«Мы активно развиваем продукт в части поддержки маркировки и сегодня можем предложить производителям не только прямую интеграцию с «Честным знаком», но и инструменты, которые помогают решать большинство волнующих вопросов по работе с кодами. Solvo.WMS умеет решать нестандартные ситуации и может обрабатывать до 3 миллионов марок в сутки», — Илья Рубинчик, заместитель генерального директора по автоматизации складов «Солво».

Для пива в потребительской таре маркировка стала обязательной осенью 2023 г.: у покупателей появилась возможность определить по коду на таре место изготовления и сроки годности товара. С 1 декабря 2025 г. в приложении «Честный Знак» можно будет увидеть полную историю каждой бутылки. Для этого недостаточно просто нанести на упаковку код: его нужно сканировать в каждой точке маршрута, вносить в УПД и оперативно передавать данные в «Честный знак», в противном случае товар невозможно будет отгрузить и впоследствии продать.

Перестройка бизнес-процессов требует повышенного внимания, однако «Московская Пивоваренная Компания» смогла уложиться на три месяца раньше установленного срока. В 2018 г. компания приняла участие в эксперименте по цифровой маркировке пива, который был организован оператором «Честного знака» ЦРПТ. Пилотный проект показал хорошие результаты, а «Московская Пивоваренная Компания» смогла использовать полученный опыт, чтобы заранее подготовиться к работе с маркировкой.

Павел Борченко, SL Soft: 80% сотрудников отправляют рабочую информацию в нейросети

Цифровизация

Пиво в потребительской упаковке составляет большую часть продукции «Московской Пивоваренной Компании». Для других категорий товара – пива в кегах и бутилированной воды – поэкземплярная прослеживаемость была введена 1 марта 2025 г., и предприятие успешно адаптировало свои рабочие процессы к положенному сроку. Следующий шаг – прослеживаемость безалкогольных напитков, которая стартует 1 марта 2026 г., после чего в системе «Честный знак» можно будет отследить все, что выпускает «Московская Пивоваренная Компания», без исключения.

Маркировка товаров нужна для борьбы с контрафактом и защиты потребителей от некачественной продукции. Уникальный код, присвоенный каждой подлинной единице товара, позволяет проверить ее статус, происхождение и сроки годности. Такая прозрачность – результат совместных усилий регуляторов и бизнеса: ЦРПТ занимается развитием цифровой платформы, а участники рынка своевременно передают в систему данные о товаре.

Отечественная пивоваренная отрасль демонстрирует стабильный рост: по данным Росстата, за 2024 г. производство пива в России увеличилось на 10,6%. Вместе с объемами выпуска продукции растет риск появления контрафакта, поэтому требования к прозрачности цепочек поставок закономерно возрастают.

«Системная борьба с контрафактом невозможна без участия заинтересованных и технологически зрелых игроков рынка. «Московская Пивоваренная Компания» стала одной из первых площадок, где отрабатывались подходы к поэкземплярному учету в пивоваренной отрасли, и эксперимент показал отличный результат. Мы ценим вклад ИT-компаний, таких как «Солво», которые помогают бизнесу выстраивать поэкземплярную прослеживаемость товаров без потери эффективности на складе», — Екатерина Давыдова, руководитель товарной группы «Пиво и пивные напитки» ЦРПТ.

