Максим Ликсутов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил производство инновационных томографов

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» – компания «Зантон МС» – начала выпускать высокотехнологичные томографы и ангиографы для проведения комплексной диагностики новообразований и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы уделяем особое внимание развитию медицинской промышленности. Благодаря поддержке города один из резидентов ОЭЗ “Технополис Москва” запустил производство высокотехнологичных томографов и ангиографов. Ежегодно компания планирует выпускать 60 таких аппаратов», – сказал Максим Ликсутов.

Ангиограф исследует кровеносные сосуды с помощью рентгеновских лучей и контрастного вещества. Полученные данные позволяют врачам с высокой точностью диагностировать различные заболевания, например, сужение просветов артерий. Томографы выявляют новообразования головного мозга, молочной железы, толстой кишки, легких, поджелудочной железы и других органов человека.

Совершенствование продукции возможно благодаря поддержке Правительства Москвы. Компании-резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» могут пользоваться масштабными налоговыми преференциями и льготами: в течение 10 лет предприятия освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль составляет два процента вместо 25. Резиденты также освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования в рамках процедуры свободной таможенной зоны. Сэкономленные средства предприятия направляют на увеличение объемов производства, а также на разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.

