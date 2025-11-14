Разделы

«МегаФон»: москвичи начали скупать антиквариат на маркетплейсах

В этом году винтаж и антиквариат особенно заинтересовали москвичей. Вырос не только мобильный трафик на сайты онлайн-аукционов, но и число покупок предметов истории и искусства на маркетплейсах, следует из данных аналитиков «МегаФона». Одной из самых популярных позиций стали предметы военной истории.

Трафик на сайты антикварных магазинов с начала года увеличился на 12%, а на онлайн-аукционы — на 27%. Больше всего интересуются предметами истории мужчины — они составляют 63% всей аудитории. Наиболее активны на сайтах, посвященных антиквариату, москвичи в возрасте от 35 до 54 лет — они обеспечили свыше половины посетителей. На долю молодёжи до 24 лет и пользователей старше 65 лет суммарно пришлось лишь 10%.

Помимо аукционных домов и антикварных магазинов столичные жители активно покупают раритетные предметы на маркетплейсах. С начала 2025 г. число таких покупок увеличилось на 38%. Самыми популярными позициями стали предметы военной истории, галантерея, статуэтки, различные сувениры и фигурки. Кроме того, в топ-10 вошли живопись, интерьерные элементы, украшения, винил и устройства для съёмки.

Пиковый рост посещаемости сайтов аукционов аналитики «МегаФона» зафиксировали в весенние месяцы. А на маркетплейсах всплеск интереса к винтажу, наоборот, приходится на осень, особенно сентябрь и октябрь.

