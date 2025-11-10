Разделы

Техника Импортонезависимость
|

В Москве растет производство электрического оборудования

С января по сентябрь 2025 г. выпуск электрических устройств в Москве вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Столичное оборудование широко применяется в строительстве, промышленности и ряде других сфер экономики. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно помогает столичным производителям. Благодаря этой поддержке компании наращивают темпы выпуска, развивают линейки своей продукции и модернизируют промышленные площадки. Так, с января по сентябрь 2025 г. московские предприятия изготовили на 5% больше электрического оборудования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продукция московских заводов сегодня применяется в электромобилестроении, авиации, логистике, ЖКХ, медицине и других сферах», – сказал Максим Ликсутов.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

В частности, за девять месяцев 2025 г. на 4,1% выросло производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, на 6,1% увеличился выпуск электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры.

«Сегодня в столице работает свыше 130 предприятий по разработке и изготовлению электрооборудования. Их продукция пользуется высоким спросом, что подтверждается ростом отгрузки. Так, с января по сентябрь 2025 г. компании поставили электрических устройств на сумму свыше 146 млрд руб., что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics публикует новый атлас «Импортозамещение» с 4 картами рынка

В России впервые в мире получили золотую пленку толщиной 3 нм для гибкой электроники

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

Apple пошла войной на российских программистов. Массово отозваны сертификаты у отечественных систем защиты от утечек

Обзор: Российские платформы для интернета вещей 2025

Разработчик процессоров Baikal остановил корпусирование чипов в России. Не хватает компонентов

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/