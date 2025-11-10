В Москве растет производство электрического оборудования

С января по сентябрь 2025 г. выпуск электрических устройств в Москве вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Столичное оборудование широко применяется в строительстве, промышленности и ряде других сфер экономики. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно помогает столичным производителям. Благодаря этой поддержке компании наращивают темпы выпуска, развивают линейки своей продукции и модернизируют промышленные площадки. Так, с января по сентябрь 2025 г. московские предприятия изготовили на 5% больше электрического оборудования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продукция московских заводов сегодня применяется в электромобилестроении, авиации, логистике, ЖКХ, медицине и других сферах», – сказал Максим Ликсутов.

В частности, за девять месяцев 2025 г. на 4,1% выросло производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, на 6,1% увеличился выпуск электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры.

«Сегодня в столице работает свыше 130 предприятий по разработке и изготовлению электрооборудования. Их продукция пользуется высоким спросом, что подтверждается ростом отгрузки. Так, с января по сентябрь 2025 г. компании поставили электрических устройств на сумму свыше 146 млрд руб., что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.