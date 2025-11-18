Более 30% звонков на горячую линию службы технической поддержки Портала поставщиков обрабатывает голосовой помощник

Виртуальный ассистент на основе искусственного интеллекта принимает звонки на горячей линии технической поддержки Портала поставщиков с 2024 г. В Департаменте информационных технологий города Москвы отметили, что за это время голосовой помощник обработал свыше 56,8 тысячи обращений, что составляет более 30% от всех звонков на линию. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

«По поручению Сергея Собянина Москва расширяет использование технологий искусственного интеллекта во всех отраслях, в том числе для улучшения качества консультаций на городских горячих линиях. В прошлом году на линии техподдержки портала поставщиков начали использовать технологии больших языковых моделей (LLM – large learning model), это позволило виртуальному ассистенту быстрее находить нужный вариант в базе знаний, отвечать сразу на несколько вопросов и самостоятельно обучаться. Пользователи портала высоко оценивают качество консультаций голосового помощника - в этом году средняя оценка составила 4,6 балла», — сказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Всего в базе знаний голосового помощника более 540 тематик для обращения. Чаще всего горожане и предприниматели звонят на линию, чтобы узнать о регистрации и работе на портале, участии в котировочных сессиях, а также оформлении машиночитаемых доверенностей и формировании каталога СТЕ. Обратиться в службу технической поддержки можно по телефонам: 8 (800) 303-12-34 и 8 (495) 870-12-34 ежедневно.

В пресс-службе Департамента города Москвы по конкурентной политике добавили, что находить ответы на популярные вопросы пользователей Портала поставщиков в режиме онлайн уже пять лет также помогает чат-бот. Виртуальный ассистент ежедневно в среднем принимает около 200 обращений, а всего за пять лет он обработал более 248 тыс. запросов. С его помощью можно узнать, как начать работать на площадке, что такое котировочная сессия и как в ней участвовать, как подобрать нужные товары или добавить в каталог новые, а также многое другое. Сервис помогает новичкам освоиться на портале, а также консультирует опытных участников закупок. Длительность консультации в среднем не превышает 6,5 мин. Если подходящего ответа в библиотеке знаний нет – подключается оператор.

Общегородской контакт-центр работает в Москве с 2011 г. и отвечает в среднем на пять млн обращений горожан ежемесячно. Голосовой помощник используется в работе городских горячих линий общегородского контакт-центра с 2014 г. Жители передают с его помощью показания счетчиков воды или электричества, узнают о готовности тех или иных документов.

Поддержка разработок и внедрение технологий искусственного интеллекта соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».