СТЕ стандартная товарная единица


СОБЫТИЯ


18.11.2025 Более 30% звонков на горячую линию службы технической поддержки Портала поставщиков обрабатывает голосовой помощник 1
27.05.2022 Новый API-сервис «Портала поставщиков» упростил бизнесу оформление универсального передаточного документа 1
18.03.2022 Предприниматели могут скачать каталог товаров, услуг и работ с «Портала поставщиков» 1
20.03.2020 На портале поставщиков зарегистрирована рекордная закупка 1
05.09.2019 Техподдержка Портала поставщиков масштабировалась на всю Россию 1
05.04.2019 Портал поставщиков начнет проводить электронные закупки до 500 тысяч рублей 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

СТЕ и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2700 5
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 255 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 666 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1989 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 460 2
МИК - Московский инновационный кластер 156 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5212 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56757 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4606 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4139 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7357 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33741 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25941 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2781 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13270 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 223 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1077 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2408 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 152 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11479 1
Электронный документ - Electronic document 1522 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72521 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 948 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17630 1
Лысенко Эдуард 311 5
Щербаков Иван 29 3
Дегтев Геннадий 270 2
Ефимов Владимир 144 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45523 5
Россия - РФ - Российская федерация 155841 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18470 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8060 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1638 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 684 1
Россия - СФО - Кемеровская область 978 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11683 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6302 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54727 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51032 2
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 52 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 412 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31636 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2494 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 392 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3728 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6640 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20243 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 362 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400588, в очереди разбора - 732438.
Создано именных указателей - 185948.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

