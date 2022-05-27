Новый API-сервис «Портала поставщиков» упростил бизнесу оформление универсального передаточного документа

На «Портале поставщиков» запущен новый API-сервис, который упростил поставщикам, в первую очередь крупным компаниям, предоставление универсального передаточного документа (УПД). Раньше предприниматели заполняли его дважды: в собственной системе бухгалтерского учета и в личном кабинете портала, каждый раз вручную добавляя информацию. Теперь пользователям достаточно оформить документ в системе бухучета, а затем автоматически с помощью сервиса передать его на портал. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Универсальный передаточный документ (УПД) – это учетный документ, который необходим предпринимателям для ведения бухгалтерского учета. Его необходимо заполнять и предоставлять по результатам исполнения каждого этапа контракта.

«Особенность работы с УПД – в том, что его необходимо предоставлять не только на Портале поставщиков, но и в системе, которую поставщик использует для ведения бухгалтерского учета организации. В среднем на заполнение одного УПД уходит пять-десять минут. Для крупных организаций, которые заключают несколько сотен контрактов в месяц, оформление второй копии этого документа требует существенных дополнительных затрат времени. По их просьбе мы запустили специальный сервис, который позволяет через публичное API передавать на “Портал поставщиков” информацию, уже указанную в УПД в бухгалтерской системе. Для этого достаточно базовых навыков программирования, а подробная инструкция поможет разобраться в сервисе и правильно настроить связь между бухгалтерской программой и порталом. В результате сотрудники организации экономят несколько часов рабочего времени, которое они могут потратить на более значимые для бизнеса задачи», – сказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

Он добавил, что с новым API-сервисом «Портала поставщиков» могут взаимодействовать практически все современные системы бухгалтерского учета.

«“Портал поставщиков” – это удобный и надежный инструмент, который позволяет поставщикам со всей страны работать с государственными заказчиками из 39 регионов. Для оптимизации работы портала регулярно вносятся обновления в функциональные возможности самого ресурса, дорабатывается интерфейс для поставщиков и заказчиков. Возможность формирования единого универсального передаточного документа является еще одной удобной опцией, которая позволит упростить процессы работы с сайтом. Мы прислушиваемся к мнению пользователей, дорабатываем и внедряем новый функционал на основании их запросов, проводим хакатоны, по результатам которых самые интересные решения реализуются на портале. Только за прошлый год на ресурсе было запущено более 20 цифровых обновлений», – отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Щербаков.

Чтобы сформировать универсальный передаточный документ, поставщик должен сначала получить с «Портала поставщиков» сведения о контрактах. Для этого ему потребуется сформировать запрос в своей бухгалтерской системе. В ответ на запрос пользователь получает структурированную информацию о поставках, спецификации, всех характеристиках товарных единиц (СТЕ) в формате Json. При необходимости пользователь может уточнить запрос, чтобы получить более детальные сведения.

После этого поставщику необходимо сформировать в системе бухгалтерского учета универсальный передаточный документ и передать его через API-сервис в личный кабинет «Портала поставщиков». Документ об исполнении контракта сформируется на портале автоматически, а его поля уже будут заполнены информацией, которую пользователь указал при создании УПД. Пользователю остается проверить сведения, подписать документ с помощью квалифицированной электронной подписи и отправить заказчику прямо в интерфейсе «Портала поставщиков».

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Узнать подробнее алгоритм запроса информации о контрактах, формировании универсального передаточного документа и отправлении его заказчику можно в «Инструкции по работе сервиса по получению сведений о контрактах из личного кабинета и по передаче сведений по исполнению из системы учета поставщика на Портал поставщиков».

Ранее на «Портале поставщиков» появилась возможность скачать каталог товаров, услуг и работ для анализа больших данных. Он помогает рассчитывать конкурентную стоимость для своих предложений и оптимизировать ручную работу с каталогом продукции. Подробнее о том, как работать с каталогом товаров, услуг и работ, можно узнать в руководстве, а как скачать его – в специальной инструкции.

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«Портал поставщиков» запущен в 2013 г. Каждый день на портале заключается более 1000 контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 13,3%. В качестве поставщиков на портале уже зарегистрировано более 250 тыс. предпринимателей со всей страны, 90% из них — представители малого и среднего бизнеса. Техническое развитие «Портала поставщиков» курирует столичный Департамент информационных технологий, функциональным заказчиком является Департамент города Москвы по конкурентной политике.