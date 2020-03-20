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На портале поставщиков зарегистрирована рекордная закупка

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

На портале поставщиков зафиксирована рекордная закупка на 319 позиций. Расширение ассортимента, удобный поиск продукции и систематизация данных стали возможны благодаря внедрению электронного каталога на основе стандартных товарных единиц (СТЕ). За год он подтвердил свою эффективность и количественными, и качественными показателями.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что количество доступных товаров выросло на 440 тысяч позиций и продолжает расти в среднем на тысячу наименований в день. Модераторы обрабатывают около 1300 заявок в сутки, срок заключения контракта сократился до 24 часов.

«Усовершенствование и повышение прозрачности процессов привели к введению коротких котировочных сессий длительностью в три, шесть и 24 часа. Только с начала года проведено десять тысяч таких срочных закупок», — пояснил он.

Электронный каталог на основе стандартных товарных единиц обеспечил возможность поиска и сравнения продукции. С его помощью можно отслеживать динамику стоимости конкретных товаров и формировать актуальные ценовые предложения. В классификаторе отражены все характеристики продукции, а также внедрена сортировка по регионам. Все эти изменения не только облегчают анализ данных и работу на портале, но и повышают прозрачность проведения закупок малого объема.

«Электронный каталог — важная составляющая не только портала поставщиков, но и всей московской цифровой экосистемы для бизнеса. Сейчас идет работа над интеграцией каталога с платформой Московского инновационного кластера. Таким образом ресурсы будут насыщать и дополнять друг друга, что даст еще больше возможностей для столичных предпринимателей», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Владимир Ефимов отметил, что каталог пополняется товарами, ориентированными на региональных заказчиков. Поэтому поставщики получили возможность расширить рынки сбыта и продвижения продукции. Это позволяет обеспечить здоровую конкурентную борьбу.

«В прошлом году проведено подключение еще семи субъектов РФ, и сегодня общее число регионов, подключенных к автоматизированной информационной системе — порталу поставщиков, практически достигло 40. Самыми активными при этом наравне с Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом становятся Новгородская и Кемеровская области, Пермский край», — сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Электронный каталог на основе стандартных товарных единиц (СТЕ) был запущен в работу в феврале 2019 года. Среди наиболее популярных для размещения оферт — образовательные, охранные, транспортные услуги, ремонт оборудования, обслуживание программных продуктов.

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