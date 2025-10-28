Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал дистанционный радиозамок

Компания «Ангстрем» разработала дистанционный замок для организации системы хранения в медицинских и образовательных учреждениях. Новое изделие резидента столичной особой экономической зоны работает при помощи RFID-технологии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина город активно поддерживает стратегически важную для экономики отрасль микроэлектроники. Один из резидентов ОЭЗ “Технополис Москва” с начала 2025 года разработал почти 150 типов электронных изделий. Сейчас компания готовится к запуску серийного производства нового радиочастотного замка. Это позволит в короткие сроки обеспечить российский рынок высокотехнологичным решением для организации систем хранения», – отметил Максим Ликсутов.

Принцип работы замка основан на RFID-технологии – в него встроен чип с записанной информацией, которая считывается при помощи радиосигнала. Изделие резидента особой экономической зоны Москвы является полностью отечественной разработкой и предназначено для организации систем хранения в детских садах, школах, вузах, медицинских учреждениях и спортивно-оздоровительных комплексах.

Предприятие «Ангстрем» разрабатывает продукцию на основе RFID-технологий с 1996 г. Сейчас продуктовая линейка насчитывает свыше 40 наименований – от специализированных чипов до считывающих радиосигналы модулей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии высокотехнологичных производств в столице.

Модернизация и расширение производств на территории столицы возможны благодаря поддержке Правительства Москвы. Компании-резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» могут пользоваться масштабными налоговыми преференциями и льготами: в течение 10 лет предприятия освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 25%. Резиденты также освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования в рамках процедуры свободной таможенной зоны. Предприятия направляют сэкономленные средства на увеличение объемов производства, а также на разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.