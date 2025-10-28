Разделы

Московский производитель оборудования для видеонаблюдения увеличил выпуск продукции благодаря федеральному проекту

Столичный производитель оборудования для видеонаблюдения ООО «Видеомакс» увеличил почти на четверть производство видеосерверов благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в Департаменте экономической политики и развития Москвы.

Производство видеосерверов – оборудования, обеспечивающего хранение и обработку видео с камер наблюдения, – было выбрано в качестве пилотного потока для внедрения бережливых технологий. В общей выручке компании доля от их реализации превышает 52%.

Совместно с экспертами федерального проекта в компании внедрили почасовой производственный анализ, который помогает выявить отклонения фактических показателей от плана и причины возникновения брака и простоев и оперативно их устранять. Помимо этого, стандартизировали операционные процедуры, определили четкие правила размещения инструментов и материалов на рабочих местах, автоматизировали процесс изготовления кабелей. Эти меры позволили ускорить выполнение работ и снизить вероятность брака при сборке продукции.

В результате компания сократила время изготовления одного видеосервера на 34% – с 4,2 до 2,8 часа. Объем выпуска продукции в пилотном потоке, где работают семь специалистов, увеличился на 24% – с 128 до 159 видеосерверов в месяц. Незавершенное производство сократилось на 48%. Экономический эффект предприятия от участия в федеральном проекте составил 10,5 млн руб.

Полученный опыт компания планирует распространить на другие бизнес-процессы. Для этого бережливым технологиям обучили 17 сотрудников, из них пятеро стали сертифицированными тренерами. Еще четыре человека прошли обучение на онлайн-платформе «производительность.рф».

В 2022–2024 гг. в Москве за счет средств городского бюджета реализовывался нацпроект «Производительность труда». С 2025 г. московские компании продолжают повышать производительность труда в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Производительность труда»). Как сообщил Сергей Собянин, до 2030 г. участниками проекта должны стать свыше 800 столичных предприятий. Федеральный проект реализуется в столице за счет средств городского бюджета. Заявки на участие принимаются на сайте АНО «Мосстратегия».

