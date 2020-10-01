Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Вебинар о видеоаналитике в энергетической отрасли от DSSL 15 октября

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Часто на многих предприятиях видеонаблюдение используется лишь на 20 % от его потенциала — для просмотра потока и архива, то есть, чтобы смотреть в «прошлое». А что, если, используя современные технологии, можно увидеть и «будущее»? Это не фантастика, а наша с вами реальность!

Компания DSSL 15 октября в 11:30 приглашает посетить вебинар «Энергетический комплекс: как укрепить безопасность и автоматизировать бизнес-процессы на объектах, используя видеонаблюдение». Разработчики профессиональных систем безопасности TRASSIR с опытом работы более 19 лет продемонстрируют кейсы и технологии в сфере видеоаналитики, а также расскажут, как с помощью нейросетевой видеоаналитики можно предупреждать и предотвращать кражи материальных ценностей, сокращать количество травмоопасных инцидентов, снижать расходы на персонал.

Мероприятие бесплатно, для участия необходимо зарегистрироваться.



Другие материалы рубрики

Тестирование СХД на Intel и на «Эльбрусах» выявило неожиданные плюсы российских процессоров

«Яндекс» первым в мире запускает машинное обучение в публичном облаке на бессерверных технологиях

«Ростех» впервые в России начал перерабатывать жесткие диски на магниты

ИС госзакупок переехала из ЦОДа «Гознака» в ЦОД ФНС и с IBM на x86

На рынке ИТ-услуг в России ожидается обвал

«Росатом» строит гигантский ЦОД в Иннополисе

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Acer – надежные предложения для малого и среднего бизнеса

Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM

Техноблог

Как смартфоны считают ваши шаги

Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе

Показать еще

Наука

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра