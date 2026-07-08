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Видеоглаз IPTronic Videotronic

Видеоглаз - IPTronic - Videotronic

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.07.2026 Videotronic IPT 2.6 получила 17 модулей видеоаналитики, поддержку PostgreSQL и обновленный Web-клиент 5
06.12.2024 «Цикада» и «Видеоглаз» объявили о стратегическом партнерстве в области видеонаблюдения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 6

Видеоглаз и организации, системы, технологии, персоны:

Видеоглаз - IPTronic - Айпитроник 12 1
Видеоглаз - Videoglaz 7 1
Ц1 - ЦИКАДА 12 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2198 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2596 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4587 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
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