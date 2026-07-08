Videotronic IPT 2.6 получила 17 модулей видеоаналитики, поддержку PostgreSQL и обновленный Web-клиент

Российская ИT-компания IPTRONIC, специализирующаяся на собственном производстве оборудования и программного обеспечения для систем видеонаблюдения, подвела итоги цикла обновлений профессионального программного обеспечения Videotronic IPT. В версии 2.6 платформа получила значительное развитие в ключевых направлениях: видеоаналитике, нейросетевых технологиях, управлении доступом, интеграции оборудования, производительности и удобстве работы пользователей.

Одним из главных направлений обновления стало развитие интеллектуальной видеоаналитики. В Videotronic IPT внедрено 17 модулей аналитики, включая детекцию средств индивидуальной защиты, огня, дыма, оставленных предметов, QR-кодов, мобильных телефонов, падений человека и сигналов SOS. Также запущен новый модуль контроля персонала, позволяющий отслеживать присутствие сотрудников на рабочем месте.

Улучшения получили модули распознавания лиц и автомобильных номеров. Повышены скорость и точность работы FR- и LPR-аналитики, реализована поддержка GPU, а модуль распознавания номеров теперь поддерживает более 50 стран.

Важные изменения затронули архитектуру платформы и инструменты администрирования. В линейке продукта появилась редакция Smart, объединяющая возможности Advanced с полным набором модулей. Для крупных распределенных объектов реализован режим частичной синхронизации серверов в единый домен. Кроме того, в систему добавлены инструменты мониторинга состояния серверов и действий пользователей, а также централизованные политики паролей.

Обновлен Web-клиент Videotronic IPT. В новой версии реализована поддержка H.264, добавлены горячие клавиши, улучшена навигация по архиву, переработано дерево объектов и внедрен выбор камер с предпросмотром. Для более удобной работы с данными появились интерактивные панели визуализации отчетов. Также платформа получила интеграцию с Telegram, включая возможность отправки групповых уведомлений.

Отдельное внимание в обновлении уделено инфраструктуре и совместимости. В Videotronic IPT добавлена поддержка СУБД PostgreSQL, расширена совместимость с операционными системами Debian, «Ред ОС», Astra Linux 1.7.6 и Ubuntu 24. Linux-версия платформы стала стабильнее и производительнее, а также получила поддержку HTTPS.

Расширены возможности интеграции с оборудованием. Улучшена поддержка ONVIF, включая тревожные входы и управление устройствами. Добавлены и доработаны драйверы для оборудования Hikvision, Dahua, Axis, Uniview, AltCam, HiWatch, Divisat, Rvi, Spinpark, Axiom, BAS-IP и других производителей. Также были усовершенствованы кассовый модуль с поддержкой Frontol, Atol2 и карт лояльности, а также интеграция со СКУД Sigur.

Обновления затронули и повседневные сценарии работы пользователей. В Videotronic IPT переработан мастер экспорта архива: теперь можно экспортировать данные сразу с нескольких камер и накладывать аналитику на видео. Улучшено воспроизведение архива на скоростях 60x и выше, добавлено перестроение поврежденных индексов, автоматическое резервное копирование конфигурации и экспорт журнала тревог в форматах Excel и CSV.