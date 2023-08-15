Промышленный интегратор Prof-IT Group и «Dатару» стали партнерами

Prof-IT Group, российский цифровой интегратор, и производитель серверного и сетевого оборудования, СХД, решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений «Dатару» объявили о партнерстве в сфере инфраструктурных решений для промышленности.

Компании планируют усилить взаимодействие в части продвижения российских продуктов и укрепления значимости перехода на отечественные ИТ-решения. Своим клиентам Prof-IT Group сможет предложить комплексные решения на базе технологий «Dатару» и с учетом собственной глубокой отраслевой экспертизы по цифровизации производственных предприятий.

Линейка продуктов «Dатару» позволит российским предприятиям строить ИТ-инфраструктуру на основе отечественных решений для высоконагруженных систем и приложений. Заказчики Prof-IT Group получат доступ к серверному и сетевому оборудованию, программно-аппаратным комплексам (ПАК) и системам хранения данных, в том числе подходящим для виртуализации и периферийных вычислений. Prof-IT Group планирует проектировать вычислительную инфраструктуру на основе продуктов «Dатару», выполнять его настройку с последующим сопровождением.

Производство оборудования «Dатару» базируется на проверенных временем компонентах от международных вендоров, но полностью локализовано на территории России. Это гарантирует оперативные поставки любых продуктов в сжатые сроки. Программно-аппаратные комплексы «Dатару» подойдут для развертывания и поддержки частного облака, гиперконвергентной инфраструктуры, а также высоконагруженных систем и приложений, таких как СУБД, озер данных или видеоаналитики.

Prof-IT Group и «Dатару» предоставят клиентам комплексную поддержку решений для обеспечения высокого уровня их надежности и производительности. Все линии техподдержки «Dатару» локализованы в России.

«Своим заказчикам мы поставляем комплексные инфраструктурные ИТ-решения, включающие в себя оптимальный стек аппаратных и программных отечественных продуктов. Нам важно, чтобы наши клиенты из промышленного сегмента, которые модернизируют ИТ-ландшафт, получили весь набор отечественных высокотехнологичных инструментов, что может сделать поставщик «Dатару». Мы нацелены на развитие и укрепление стратегического партнерства и долгосрочное сотрудничество», — сказал Алексей Щербаков, руководитель направления «Промышленная инфраструктура» Prof-IT Group.

«Компания активно работает над развитием партнерской сети, чтобы наши решения стали доступны большему количеству российских компаний. Мы рассчитываем, что партнерство с Prof-IT Group, обладающей экспертизой в реализации комплексных ИТ-проектов для крупного промышленного бизнеса, поспособствует переходу предприятий на ИТ-продукты отечественных разработчиков», — отметила Екатерина Золотарева, директор по работе с партнерами «Dатару».

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Сотрудничество Prof-IT Group и «Dатару» нацелено на формирование комплексного предложения рынку и открывает новые возможности для крупного бизнеса, который может рассчитывать на поставку решений, обеспечивающих надежность, бесперебойность и высокую производительность ИТ-инфраструктуры.

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Prof-IT Group работает с предприятиями преимущественно из промышленного, химического и пищевого сегментов, для которых важна бесперебойная работа ИТ-инфраструктуры для обеспечения надежной работы всех производственных и учетных систем.

DaтaРу - российский производитель серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений.