Продукты «РЕД Софт» будут доступны на базе оборудования от TERA

Дистрибьютор ИТ-оборудования для бизнеса TERA и разработчик «РЕД Софт» развивают технологическое партнерство: серверы, пользовательские устройства, СХД известных брендов от TERA будут проходить тесты совместимости с разработками от «РЕД Софт». Об этом CNews сообщили представители «РЕД Софт».

Партнерство позволит компании TERA внедрить решения «РЕД Софт» в комплексные предложения. Клиенты компании получат доступ к современным и надёжным отечественным разработкам, которые будут поставляться «из коробки» на заказанном оборудовании. Отечественное ПО снизит зависимость от иностранных поставщиков и укрепит позиции на российском рынке.

Компания TERA поставляет своим клиентам профессиональное ИТ-оборудование крупных вендоров. В каталог включены серверы, маршрутизаторы, системы хранения данных, пользовательские устройства и комплектующие. Среди моделей доступны продукты брендов IBM, Cisco, Huawei, Lenovo, Hewlett Packard Enterprise, Dell.

В рамках сотрудничества с компанией «РЕД Софт» запланирован комплекс тестирований для подтверждения совместимости оборудования поставщика с отечественным программным обеспечением: операционной системой РЕД ОС, решением «РЕД Виртуализация», СУБД «Ред База Данных» и другими продуктами из каталога компании «РЕД Софт». Сотрудничество позволит партнерам предлагать корпоративным заказчикам аппаратные комплексы, работающие на базе российского программного обеспечения.

«Сотрудничество TERA и «РЕД Софт» открывает новую веху в создании и поставке высококачественных продуктов и решений для российской ИТ-индустрии. Мы убеждены, что объединение усилий позволит нам улучшить предлагаемые продукты и услуги, установить новые отраслевые стандарты качества. Без сомнений, наши клиенты и партнёры выиграют от новых продуктов и совместного стремления к совершенству», — директор TERA Белов Олег Валентинович.

«Мы не так давно начали формировать портфель программного обеспечения Тера, и одним из флагманов видим направление операционных систем отечественного производства. Совместное тестирование, проведенное с «РЕД Софт» - показало уверенную работу российского ПО на продукции признанных мировых лидеров. Теперь можно утверждать, что рынок получает интересное решение, позволяющее партнерам и заказчикам получить ощутимый экономический эффект при затратах на ИТ инфраструктуру», — директор департамента корпоративного программного обеспечения TERA Артем Парфентьев.