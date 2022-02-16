Российские зарплаты разработчиков обновили максимум и достигли 500 тыс. руб.

Recruitment Centre Innopolis (RCI), занимающийся подбором и развитием кадров для ИТ-компании ОЭЗ «Иннополис», проанализировал более 30 тыс. резюме соискателей и 15 тыс. вакансий ИТ-компаний России и выяснил, какие зарплаты сегодня предлагают ИТ-специалистам, кандидаты на какие должности могут рассчитывать на максимум, а также определил, какие тенденции рынка будут определять формат взаимоотношений соискателей и работодателей в ИТ-сфере в 2022 г.

По данным Recruitment Centre Innopolis, с начала 2022 г. спрос на ИТ-специалистов продолжил свой рост. Потребность в сотрудниках превышает количество кандидатов уровня middle и выше. И у специалистов в момент поиска на руках буквально оказывается веер офферов. Вот три тенденции рынка, которые, по прогнозам экспертов RCI, будут определять формат взаимоотношений соискателей и работодателей в ИТ-сфере в 2022 г.

Рост количества отказов и контрофферов

Со второй половины 2021 г. и в начале 2022 г. отмечается рост количества отказов кандидатов, который связан с увеличением поступающих им предложений. При этом почти всегда кандидат на новый оффер получает контроффер от своего работодателя.

«В 2022 г. напряженность только продолжит усиливаться. Дополнительным фактором станет то, что за последний год в связи с высокой активностью рынка многие ИТ-специалисты сменили работу и в ближайшие 1-1,5 года будут не готовы снова что-то менять», – сказал Марат Абдуллин, руководитель Recruitment Centre Innopolis.

Расширение пакета бонусов

В ответ на постоянно растущие зарплатные ожидания специалистов все больше ИТ-компаний расширяют воронку – усиливают работу с Junior-специалистами, запускают свои школы, стажировки, привлекают на работу иностранцев, а также расширяют соцпакеты и велком-паки. Становится нормой такой уровень заботы о сотрудниках, как велком-бонус, комфортное и стильное кресло для работы дома, корзины фруктов домой.

«Зарплатами бороться дальше некуда. Мы видим, что текущий уровень дохода уже стал достаточным для кандидатов и они начали проявлять интерес к бонусам. В 2022 г. мы будем наблюдать, как будет расти разнообразие бонусов и будут появляться новые форматы нематериальной мотивации», – подчеркнул эксперт RCI.

Удаленка как норма

Среди пожеланий соискателя к формату трудовой деятельности сохраняется желание работать постоянно или большую часть времени удаленно. Даже самые консервативные компании переходят на удаленный формат работы.

«Возможность работать удаленно перестала быть конкурентным преимуществом отдельных компаний. Предложить соискателю гибридный график или полностью удаленную работу – это уже абсолютная норма. Компаниям, которые еще не реализовали такой формат работы, нужно ускориться – внедрить его, а также выстроить процессы онбординга, адаптации и удержания удаленных специалистов. Сегодня необходимость находиться каждый день в офисе вызывает у соискателей все больше вопросов к работодателю. Если компании не смогли перестроить процессы на формат удаленной работы, то кандидаты задумываются, имеет ли смысл им рассматривать таких работодателей. RCI уже отказался от вакансий с необходимостью ежедневного посещения офиса», – акцентировал внимание Марат Абдуллин.

Зарплаты

Высокий спрос на ИТ-специалистов ведет к постоянному повышению зарплатных ожиданий кандидатов. По прогнозам экспертов RCI, в 2022 г. продолжится дальнейший динамичный рост зарплат ИТ-специалистов.

Близкие контакты четвертого рода: как организовать коммуникации в период ковидных ограничений? Технологии

«Мы проанализировали вакансии ИТ-компаний России и составили вилки зарплат с указанием сумм «на руки» после уплаты налогов по 24 наиболее востребованным позициям в ИТ-отрасли. Минимальная вилка большинства ИТ-вакансий начинается от 100 тыс. руб., а верхняя граница предложения доходит до 450 тыс. руб. и выше. Через два месяца зарплатные ожидания будут еще выше, чем сегодня. Интересно, что в 2021 г. зарплатные ожидания от удаленной работы догнали ожидания желающих работать в офисе, а аппетиты представителей регионов – запросы столичных специалистов», – отметил эксперт RCI.

В топе зарплатных предложений – традиционно вакансии разработчиков. Вилки зарплат отличаются в зависимости от языка программирования и платформ. Максимальное предложение на рынке – для Java, Android, IOS, Kotlin разработчиков. Зарплатная вилка в зависимости от уровня позиции выглядит следующим образом:

Junior – 100 тыс. руб. – 180 тыс. руб.,

Middle – 180 тыс. руб./190 тыс. руб.– 350 тыс. руб.,

Как финансовые организации строят эффективную ИТ-экосистему Бизнес

Senior – 350 тыс. руб./ 450 тыс. руб.– 450 тыс. руб.,

Lead – 450 тыс. руб.– 500 тыс. руб.

Немного ниже вознаграждение у разработчиков Python и Rust: зарплатная вилка для джунов – от 80 тыс. руб./ 90 тыс. руб., на уровне лида – от 350 тыс. руб./ 400 тыс. руб. Предложения для разработчиков PHP, С++ для джунов начинаются от 70 тыс. руб./ 90 тыс. руб., для лидов – от 300 тыс. руб.

Специалисты на позицию engineer computer vision могут рассчитывать на вознаграждение от 70 тыс. руб. (для джунов) и до 350 тыс. руб. (для лидов). А зарплатные вилки для QA engineer начинаются от 70 тыс. руб.и доходят до 270 000 тыс. руб.

ИТ-специалистам в сфере дизайна, аналитики данных и менеджмента в ИТ предлагают от 60 тыс. руб. на позиции джуниор. До 400 тыс. руб. дотягивает зарплатная вилка только в направлениях UX/UI design и data science. Минимальные предложения по зарплате в ИТ среди рассматриваемых востребованных специальностей у project–менеджеров. Работодатели предлагают таким специалистам в зависимости от уровня от 70 тыс. руб. до 250 тыс. руб.

Эксперты Recruitment Centre Innopolis прогнозируют, что в 2022 г. в условиях острого дефицита кадров и инфляции в стране конкуренция за специалистов будет усиливаться и рост зарплат продолжится.

«Для того чтобы в 2022 году работодателям сохранить устойчивость и конкурентоспособность на рынке труда, нужно держать фокус на усилении своего ценностного предложения для сотрудников, развитии внутренних программ заботы, упрощении процессов найма и увеличении скорости принятия решений по кандидату», – резюмировал руководитель Recruitment Centre Innopolis Марат Абдуллин.