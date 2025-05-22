Компания ALP Group выпускает на рынок «Виртуального помощника» на базе ИИ для навигации по внутрикорпоративным данным

Российская компания ALP Group, специализирующаяся на создании и внедрении ИТ-решений в крупнейших холдингах страны, представила новый продукт для бизнеса — 1С-приложение «Виртуальный помощник» на основе больших языковых моделей (LLM). Решение упрощает работу с корпоративной информацией, снижает нагрузку на техподдержку и сокращает время на ознакомление новых сотрудников с документацией в три-четыре раза. Об этом CNews сообщили представители ALP Group.

Система представляет собой интеллектуальную платформу с возможностью индексации и контекстной генерации ответов на запросы. ИИ-помощник обрабатывает не только проектную документацию, но и данные из внутрикорпоративных бизнес-систем, включая финансовые отчеты, информацию по статусам сделок, контрагентам, заказам и договорам. Это позволяет сотрудникам любых отделов быстро и точно получать ответы на вопросы, не тратя время на поиск в сотнях страниц документов.

«Виртуальный помощник» может быть интегрирован с существующими учетными системами, такими как «1С», и кастомизирован под уникальные потребности бизнеса. Решение работает локально, что обеспечивает полную безопасность и соответствие корпоративным требованиям по защите конфиденциальных данных.

«ИИ-ассистент — это не замена эксперта, а интеллектуальный навигатор по корпоративной базе знаний, который делает работу быстрее, доступнее и эффективнее. Для тех, кто стремится цифровизировать внутренние процессы и повысить продуктивность сотрудников, такой помощник становится не просто инструментом, а частью новой культуры работы с информацией», — сказал Александр Казеннов, исполнительный директор ALP Group.

В будущем компания планирует расширить функциональность решения, добавив интеграцию с такими платформами, как Confluence и Jira, а также внедрить голосовой интерфейс и возможности для распознавания визуального контента.