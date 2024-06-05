«Группа Астра» и Страховой Дом ВСК договорились о сотрудничестве

Программные продукты Страхового Дома ВСК будут совместимы с ОС Astra Linux и другими продуктами «Группы Астра». Это предусмотрено соглашением о партнерстве, подписанным генеральным директором «Группы Астра» Ильей Сивцевым и генеральным директором Страхового дома ВСК Александром Тарновским. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Взаимодействие сторон направлено на развитие экосистемы импортонезависимого ПО с применением технологических наработок «Группы Астра» и на обеспечение их совместимости с программными и аппаратными решениями других производителей, которые используются в ИТ-контуре Страхового Дома ВСК. С этой целью партнеры планируют вовлекать новых участников в кооперационные цепочки для совместной разработки российских ПАК.

Одно из направлений сотрудничества — подготовка ИТ-кадров для развития цифровой экономики. Вместе компании будут разрабатывать и реализовывать программы обучения, образовательные, методические и исследовательские проекты, нацеленные на популяризацию отечественных технологий.

«Страховой Дом ВСК успешно проводит реализацию долгосрочной комплексной стратегии развития, которая включает трансформацию ИT, HR и бизнеса компании. Внедряя наши продукты в ИТ-инфраструктуру партнера, мы не только помогаем ему оптимизировать процессы и сделать их наиболее безопасными, но и расширяем технологическую кооперацию, главная цель которой — формировать конкурентоспособные софтверные стеки для различных отраслей экономики, в частности страхования», — сказал генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев.