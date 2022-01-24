Женщины ломают гаджеты в два раза чаще мужчин: лидеры антирейтинга - Huawei, Samsung, Honor и Xiaomi

По данным аналитиков Страхового дома ВСК в 2021 г. было зафиксировано свыше 7000 страховых случаев, связанных с поломкой гаджетов и прочей техники. Самое большое число обращений в связи с поломкой среди россиян в 2021 г. приходится на марку Samsung, на втором месте – Apple, на третьем – Xiaomi. В антирейтинг брендов также входит Honor и Huawei. Причем, у женщин техника портится чаще, чем у мужчин (81% зафиксированных обращений). Об этом CNews сообщили представители ВСК.

В 2021 г. россияне страховали не только гаджеты – ВСК фиксировала обращения в связи с поломкой телевизоров (2%), кухонной техники (0,4%), электросамокатов (0,3%), а также холодильников, стиральных машин, квадрокоптеров, гироскутеров (менее 0,1%).

Чаще у всего у женщин ломается техника Huawei – 69% страховых случаев, а также Samsung, Honor и Xiaomi (64-65%). Наиболее осторожны женщины с девайсами марки Apple (63%).

«Почти на протяжении 30 лет мы отмечаем рост спроса на страхование бытовой техники и гаджетов. Данную тенденцию легко объяснить текущей экономической ситуацией. Во-первых, по некоторым данным почти 70% электроники россияне приобретают в кредит и часто оформляют страховку, чтобы обезопасить себя от финансовых потерь на время выплаты займа. Во-вторых, в целом в России растет стоимость гаджетов - по некоторым данным до 30%, а расценки на типовой ремонт смартфона, например, замену дисплея, могут достигать 40 тыс. руб. При наличии полиса страховая компания может возместить до 100% стоимости ремонта или полностью заменить испорченный девайс на новый в зависимости от ситуации», - отметил Владимир Антипов, руководитель Центра урегулирования претензий Страхового дома ВСК.