Более 30% полисов ОСАГО продаются через цифровые каналы

Россияне все чаще приобретают ОСАГО через онлайн каналы продаж – к такому выводу пришли аналитики страхового дома ВСК. Так, с января по октябрь 2022 г. доля продаж в ВСК через цифровые сервисы, в частности мобильное приложение и сайт выросла до 33% (рост на 19%). Об этом CNews сообщили представители ВСК.

В топ каналов, где страхователи чаще всего покупают полис автогражданки, входят также маркетплейсы (11%), агентские (48%) продажи, а также продажи в офисах компании (9%) и через автодилеров (6%) .

Самый динамичный рост по итогам III квартала 2022 г. продемонстрировали продажи через маркетплейсы, пик пришелся на октябрь – 23% от общего числа оформленных через данные сервисы полисов. В целом, в III квартале 2022 г. объем проданных через онлайн-агрегаторы ОСАГО вырос в 3,6 раза по сравнению со II кварталом 2022 г.

Также, по итогам июля-сентября 2022 г. был зафиксирован значительный рост продаж полисов автогражданки через агентский канал – в 1,3 раза по сравнению с апрелем-июнем 2022 г. Самое большое количество полисов ОСАГО в автосалонах было оформлено в феврале 2022 г. – 13%, продажи через дилерский канал выросли практически аналогично – в 1,2 раза.

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Страховой дом ВСК работает с 1992 г. и является страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. На сегодняшний день более 33 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России.