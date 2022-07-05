Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

ВСК открыла цифровую клинику

Страховой Дом ВСК открыл цифровую медицинскую клинику, которая будет доступна в мобильном приложении «ВСК страхование». Новое решение позволит в два раза сократить время с момента первичного обращения клиента до начала лечения. Об этом CNews сообщили представители ВСК.

Клиенты страхового дома получат полное медицинское сопровождение – помощь с подбором врача для очной или дистанционной консультации, план диагностических обследований, возможность вызвать врача на дом, открыть больничный, а также закрыть его уже без визита в клинику.

За каждым пациентом будет закреплен медицинский советник, который осуществляет поддержку клиента на всех этапах получения медпомощи. Это аналог услуги сопровождения больного, стоимость которой в частных клиниках может достигать нескольких тысяч рублей.

Для получения консультации достаточно оставить обращение в мобильном приложении, и медицинский советник соберет предварительный анамнез и организует прием специалиста, подберет удобную лабораторию для сдачи анализов, поможет подготовиться к диагностическим исследованиям.

Следующим шагом пациента будет дистанционная консультация специалиста, который сформирует диагностическую гипотезу, даст рекомендации по прохождению лабораторных исследований и подготовит план выздоровления. В режиме онлайн уже сейчас прием ведут терапевты и дежурные врачи, неврологи, гастроэнтерологи, гинекологи, оториноларингологи и эндокринологи. В зависимости от состояния больного возможен также выезд врача на дом.

Далее пациенту достаточно указать предпочтения по месту, датам и времени прохождения рекомендованного обследования и медицинский советник последовательно организует необходимые исследования и дальнейшие консультации узких специалистов, так чтобы лечение было максимально эффективным. Для этого у ВСК в распоряжении более 9000 партнерских клиник, 2000 отделений сетевых лабораторий по всей России и конечно же возможность записать на онлайн прием к врачу здесь и сейчас.

Примечательно, что общение с медицинским советником и врачом происходит в едином мобильном приложении страховой компании, где пациент, находясь в экосистеме ВСК, «в один клик» получает доступ не только к сервисам медицины, но и к целому спектру страховых продуктов.

Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке
ИТ в банках

Таким образом, объединив технологии, медицину и страхование, Цифровая клиника от ВСК открывает совершенно новые возможности получения качественной и своевременной медицинской помощи, даже не выходя из дома.

«Цифровая клиника от ВСК уже сегодня доступна нашим новым и действующим клиентам по полисам Добровольного медицинского страхования. Мы видим, что данное решение позволяет сделать путь к выздоровлению максимально быстрым и эффективным, сократить его в два раза. Для этого мы очень пристально следим за экспертизой нашего медицинского персонала, а также активно развиваем наше мобильное приложение, где предлагаем своим клиентам разные каналы взаимодействия с врачом – от консультации в чате, до видеозвонка, предоставляем возможность записаться онлайн или вызвать врача на дом. Стоит отметить, что согласно исследованию ВЦИОМ, 60% россиян уже сейчас готовы получать медицинскую помощь посредством цифровых решений, дистанционно. Всего, по данным ВСК, востребованность онлайн-консультаций в начале 2022 г. выросла почти в два раза, по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и мы ожидаем сохранение данного тренда в 2023 г.», - отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию страхового дома ВСК.

***

Страховой Дом ВСК работает с 1992 г. и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России.. На сегодняшний день более 33 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Касперский» грозится выпустить «убийцу» Android, доступного всем пользователям

Microsoft вот-вот потеряет один из крупнейших в мире рынков Windows. Китай в шаге от полного отказа от иностранных ОС

У российских разработчиков ПО упала выручка

Россияне создали бесплатный корпоративный мессенджер – «убийцу» Slack и Teams

Microsoft и SAP в августе отключат российские компании от обновлений ПО

Россияне вводят ответные санкции против Microsoft и массово переходят на пиратскую Windows

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России

Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи

Бесполезные и необходимые функции кондиционеров: как не переплатить за рекламу

Показать еще

Наука

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте
Показать еще