ВСК застраховала робота-аватара на 1 млн долларов

Cтраховой Дом ВСК застраховал робота-аватара телеприсутствия, созданного российской командой разработчиков Dragon Tree Labs. Робот телеприсутствия – это особая категория роботов, приобретающих особенную значимость в период пандемии. Такой робот позволяет оператору управлять им дистанционно в режиме реального времени. С помощью робота-аватара человек может взаимодействовать с людьми, передвигаться и осуществлять манипуляции роборуками, находясь при этом в удаленной локации.

«Благодаря технологическому прогрессу рынок робототехники продолжает расти довольно быстрыми темпами. Сейчас применение роботов уже вышло за пределы промышленных процессов и добычи полезных ископаемых, роботы прочно вошли в нашу жизнь в сфере обслуживания и здравоохранения. Вслед за этим появились аватары как один из способов человека присутствовать в неблагоприятной для него среде. ВСК имеет соответствующие компетенции и достаточный опыт в обеспечении страховой защитой технически-сложных разработок», - сказала Вера Гезердава, заместитель генерального директора ВСК по управлению продажами.

Компания Dragon Tree Labs обратилась за страхованием робота телеприсутствия для поездки на отборочные тесты соревнования $10M ANA Avatar XPRIZE. Российский разработчик Dragon Tree Labs - единственная команда из Восточной Европы в полуфинале престижного четырехлетнего международного соревнования $10M ANA Avatar XPRIZE. Цель соревнования - разработка и ускоренное внедрение роботов-аватаров, разрабатываемых для беспрепятственного переноса человеческих навыков и опыта в любую точку пространства – будь то планета Земля или космическая станция. Полуфинальные тесты робота пройдут в городе Майами, штат Флорида, США.

Страховой Дом ВСК обеспечил страховой защитой робота-аватара. Страховая сумма по договору страхования гражданской ответственности составила 1 млн долларов. Предварительная оценка рисков и программа страхования роботов разработаны при участии консалтинговой компании «Си-Нерджи. Страховые Консультанты».

Рынок робототехники — активно развивающаяся отрасль. Объем российского рынка решений в области робототехники и сенсорики в 2024 году вырастет до 17,4 миллиарда рублей по данным Минкомсвязи. Высокие темпы роста робототехнической отрасли положительно скажутся на рынке страхования в связи с появлением новых страховых рисков.

Страхование промышленных роботов, которые работают без непосредственного участия человека для автоматизации производственно-промышленного комплекса, осуществляется в рамках страхования машин и оборудования. Таких роботов можно застраховать от пожара, хищения и поломок. А вот рынок сервисных и коллаборативных роботов, взаимодействующих с людьми, является драйвером появления новых страховых продуктов.

Более частое использование роботов, а также готовность рынка признать необходимость в них вызывает изменения не только в восприятии роботов людьми, но и покрытии рисков, возникающих при их массовом появлении в повседневной жизни человека.